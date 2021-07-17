Когда дизайнер студии YSG – Ясмин Салех, стала владелицей квартиры в доме, построенном в стиле арт-деко, она поняла что интерьер будет полностью соответствовать ее собственному стилю, ценностям студии и отображать взгляды на жизнь и искусство. Поскольку большую часть жизни Ясмин проводится в путешествиях, квартира стала точкой возврата, где хранится все самое ценное.

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Благодаря цветам и текстурам, дом стал окном в мир искусства и творчества. Кремовые стены, которые обладают успокаивающим эффектом, создают целостную картину. Каждая зона дома нашла свое место: спальни не приходится конкурировать с гостиной или зоной для отдыха.



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio

Вкрапления оливково-зеленого, персикового и куркумового являются основными акцентами, которые создают уникальную связь с природой.



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio

Каждый предмет искусства, который украшает стены квартиры, рассказывают свою историю. Это еще одно доказательство, что даже небольшие постеры или картины способны раскрыть "я" владельца дома, не занимая при этом много пространства.



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio



Эклектика в квартире, площадью 55 квадратных метров / Фото ysg.studio