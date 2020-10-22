Яркий белый и старинная печь: как выглядит квартира в старинном доме в центре Львова
Помещения является примером удачного сочетания классики и современного дизайна. Основным цветом в интерьере стал белый. Однако здесь столько цветных акцентов, что интерьер кажется удивительно ярким и веселым.
Авторами идеи стали дизайнеры украинской архитектурной студии Nude.
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Двери подчеркивают классический стиль квартиры / Фото Nudedesign
Площадь квартиры составляет около 87 квадратных метров.
"Изюминкой" помещения является то, что здесь сохранилась старинная печь, которой когда-то топили дом. У печи сделали место для отдыха – разместили уютное плетеное кресло и мягкий ковер.
Основным акцентом в интерьере является отреставрированная печь / Фото Nudedesign
У печи лежит запас дров, что придает квартире нотки загородного дома.
Стены кухни, гостиной и спальни украсили современными постерами. В гостиной большую площадь занимает широкий диван пастельного серого цвета.
Черный цвет придает интересных нот / Фото Nudedesign
В интерьере кухни ощутима игра контрастов: здесь белый чередуется с черными акцентами. В кухне использовали трендовые разные стулья. Окна помещения выходят на зеленый сад.
В спальне сохранили общую стилистику квартиры. Стену над кроватью украсили обоями с декоративными цветочными узорами.
В спальне живые растения перекликаются с постерами на стенах / Фото Nudedesign
Металлическая кровать, окрашенное трендовой черной краской, подчеркивает сочетание стилей и эпох в квартире.
Ярким акцентом в квартире стала детская комната. Здесь много "домиков": кровать, встроенная в нишу, доски для рисования и полки.
Детская комната выглядит ярко и сдержанно одновременно / Фото Nudedesign
Классический белый цвет разбавили обоями с оленями.
Интерьер комнаты выглядит очень современно / Фото Nudedesign
Еще одним необычным дизайнерским решением стала комната со спортивными принадлежностями Здесь тоже придерживались классического стиля, в который гармонично вписался стенд для занятий альпинизмом.
Здесь есть все необходимое для занятий спортом / Фото Nudedesign
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Интересным решением стало разместить велосипеды на стене – так они не занимают дополнительную площадь. Молодежную атмосферу дополняют кресла-мешки.
В квартире есть уютный балкон с видом на зеленую зону / Фото Nudedesign
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