Цвет – это основной акцент любого пространства. Довольно часто, выбирая цвет кухни, мы принимаем во внимание только на функциональные потребности. Но это вовсе не значит, что нужно ограничивать свою фантазию.

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Земная тень

Сочетание кремового и коричневого выглядит изысканно и гармонично. Горчичный и карамельный оттенок – тоже отличное решение для мебели.

Природный стиль​ / Фото Instagram

Микс яркого

Яркие цвета редко можно увидеть на кухне, ведь в процессе приготовления блюд легко испачкать поверхности. Но есть сочетание, перед которыми не устоят никакие функциональные преграды.

Яркая палитра оставляет незабываемые впечатления / Фото Instagram

Объятия океана

Море и океан – это мечты, которые никогда нас не покидают. Перенести цвета воды в кухню – замечательная идея, которая будет дарить заряд вдохновения каждый день.

Удачное решение для любой кухни / Фото Instagram