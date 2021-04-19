Проект квартиры разработали архитекторы и дизайнеры студии Elii. Здесь применяется двойная стратегия: во-первых, план этажа – L-образной формы, которая объединяет коридор, влажные зоны, складские помещения и места для отдыха. Такой прием создает больше пространства у окон и балконов, что делает помещение более светлым. Таким образом, "интимные зоны" изолированы и защищены от постороннего взгляда.
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Во-вторых, квартира состоит из двух уровней: уровень на высоте входа и главной комнаты. Второй уровень, на 90 сантиметров выше, выходит за пределы кухонной поверхности, где есть зона отдыха и ванная комната.
Два уровня высоты помещения, делают его более функциональным / Фото archdaily.com
Две высоты не только позволяют обустроить разную атмосферу, но создают "дополнительные" функции. Например: глубокая ванна в санузле, место для хранения под кроватью. Это оптимизирует каждый кубический метр дома. С помощью портативной лестницы (используется, чтобы преодолеть разницу в высоте) дизайнеры смогли добавить больше места для хранения.
Портативная лестница, которая включает в себя и место для хранения / Фото archdaily.com
Основное помещение / Фото archdaily.com
Функциональные места для хранения / Фото archdaily.com
Различные высоты имеют разную отделку, что создает особую атмосферу. На стенах основного помещения используются светлые оттенки, чтобы было больше света и пространства. Пол сделан из линолеума. Зона спальни отделана деревом, там расположен проектор на потолке, который передает изображение на экран возле кровати.
Зона спальни / Фото archdaily.com
Стены ванной комнаты имеют глянцевое покрытие, чтобы наполнить эту комнату светом и усилить ощущение глубины.
Ванная комната / Фото archdaily.com
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Нестандартное решение для ванной / Фото archdaily.com
Желтый акцентный цвет / Фото archdaily.com