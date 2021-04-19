Проект квартиры разработали архитекторы и дизайнеры студии Elii . Здесь применяется двойная стратегия: во-первых , план этажа – L-образной формы, которая объединяет коридор, влажные зоны, складские помещения и места для отдыха. Такой прием создает больше пространства у окон и балконов, что делает помещение более светлым . Таким образом, "интимные зоны" изолированы и защищены от постороннего взгляда.

Интересно Напечатанный на 3D-принтере: как выглядит невероятный экодом из глины в Италии – фото

Во-вторых , квартира состоит из двух уровней: уровень на высоте входа и главной комнаты. Второй уровень, на 90 сантиметров выше, выходит за пределы кухонной поверхности, где есть зона отдыха и ванная комната.

Два уровня высоты помещения, делают его более функциональным / Фото archdaily.com

Две высоты не только позволяют обустроить разную атмосферу, но создают "дополнительные" функции. Например: глубокая ванна в санузле, место для хранения под кроватью. Это оптимизирует каждый кубический метр дома . С помощью портативной лестницы (используется, чтобы преодолеть разницу в высоте) дизайнеры смогли добавить больше места для хранения .

Портативная лестница, которая включает в себя и место для хранения / Фото archdaily.com

Основное помещение / Фото archdaily.com

Функциональные места для хранения / Фото archdaily.com

Различные высоты имеют разную отделку , что создает особую атмосферу. На стенах основного помещения используются светлые оттенки, чтобы было больше света и пространства . Пол сделан из линолеума. Зона спальни отделана деревом, там расположен проектор на потолке, который передает изображение на экран возле кровати.

Зона спальни / Фото archdaily.com

Стены ванной комнаты имеют глянцевое покрытие , чтобы наполнить эту комнату светом и усилить ощущение глубины.

Ванная комната / Фото archdaily.com

Читайте также Как выглядели бы ванные комнаты из известных картин в реальности фото до и после

Нестандартное решение для ванной / Фото archdaily.com