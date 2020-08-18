Японское столярное искусство: в Майами открылся ресторан с необычным интерьером – фото
Дизайнерская студия Arthur Casas разработала дизайн для ресторана в Майами-Бич. Весь интерьер заведения облицован деревом, но делали его по японской столярной технологии, ведь в меню преобладает японская кухня.
Владельцы ресторана, который одновременно является коктейль-баром, являются поклонниками японского дизайна, сообщает Archdaily.
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По словам дизайнеров, эту технологию использовали для того, чтобы вызвать удивление у посетителей. В частности, японское столярное дело предусматривает создание деревянных конструкций из сложных соединений без использования клея или металлических опор.
Деревянные конструкции полностью покрывают поверхность стен в заведении / Фото Archdaily
Так, формы мебели суши-бара здесь контрастируют с линиями стены, и низким потолком, чтобы достичь визуального равновесия и гармонии.
Все соединены сделаны без клея или гвоздей / Фото Archdaily
Светлый дубовый тон сочетается с серыми и бронзовыми оттенками стен.
Само заведение небольшое / Фото Archdaily
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Сложность деревообработки дала возможность создавать световые и теневые эффекты для достижения комфортной атмосферы во всем ресторане, одновременно достигая красоты за счет использования света.
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