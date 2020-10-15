Японский стиль и украинская история: фото невероятной квартиры под Киевом
Молодая семья стремилась воплотить в своем жилье основные принципы японской лаконичности и неидеальной красоты. В результате дизайн получился аутентичным и уникальным.
Авторство проекта принадлежит студии Sergey Makhno Architects, сообщает Djournal.
Похоже: Лес в центре Днепра: фото интерьера элегантной квартиры
Люстры по форме напоминают коконы / Фото Djournal
Квартира расположена в Козине, что в Киевской области. Ее площадь – 200 квадратных метров.
Хозяева квартиры – молодая пара, которая стремится сохранить взаимосвязь со своими предками.
Архитекторы поставили цель создать неидеальную красоту, а потому обратились к японской философии. Этот стиль называется "ваби-саби". Ему присущ минимализм, простота и натуральность.
Столики сделаны из необработанных деревянных пней / Фото Djournal
Квартиры в стиле "ваби-саби" позволяет жить в гармонии с собой. Поэтому для каждой семьи такой интерьер значит что-то свое.
Японские дизайнеры обращают внимание на то, что нужно подчеркивать недостатки, ведь они являются прекрасными в своей неидеальности.
Японский стиль предполагает практичные дизайнерские решения / Фото Djournal
"Изюминкой" помещения является 6-метровое панорамное окно, через которое видно, как меняются сезоны. Здесь великолепный вид на реку и поле.
В квартире панорамный вид на окрестности / Фото Djournal
В этом жилье нет места непродуманным и непрактичным вещам. Все создано для того, чтобы оставаться в контакте с природой и с собой.
Стены и потолок отделаны глиной. Это традиционный материал, имеющий превосходную теплоизоляцию.
Везде в интерьере присутствует необработанное дерево. На потолке сделан декор в самурайском стиле.
Потолок отделан деревом и глиной / Фото Djournal
Интересно віглядит стол из капа – нароста на стволе дерева. Стены кухни и спальни отделаны необработанным дубом. Кофейные столики сделали из ивовых пеньков.
Вам понравится: Ванна с прозрачным потолком: как выглядит дизайн роскошной квартиры в центре Львова
Необычным стало решение для ванной комнаты – она является частью большого пространства спальни. От комнаты ванную отделяет только стеклянная перегородка.
Ванная за стеклянной перегородкой / Фото Djournal
Пол тоже деревянный – из ясеня. Ковры выбрали старинные, бабушкины.
Больше фото квартиры в японском стиле смотрите здесь:
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке