Молодая семья стремилась воплотить в своем жилье основные принципы японской лаконичности и неидеальной красоты. В результате дизайн получился аутентичным и уникальным.

Авторство проекта принадлежит студии Sergey Makhno Architects, сообщает Djournal.

Похоже: Лес в центре Днепра: фото интерьера элегантной квартиры



Люстры по форме напоминают коконы / Фото Djournal

Квартира расположена в Козине, что в Киевской области. Ее площадь – 200 квадратных метров.

Хозяева квартиры – молодая пара, которая стремится сохранить взаимосвязь со своими предками.

Архитекторы поставили цель создать неидеальную красоту, а потому обратились к японской философии. Этот стиль называется "ваби-саби". Ему присущ минимализм, простота и натуральность.



Столики сделаны из необработанных деревянных пней / Фото Djournal

Квартиры в стиле "ваби-саби" позволяет жить в гармонии с собой. Поэтому для каждой семьи такой интерьер значит что-то свое.

Японские дизайнеры обращают внимание на то, что нужно подчеркивать недостатки, ведь они являются прекрасными в своей неидеальности.



Японский стиль предполагает практичные дизайнерские решения / Фото Djournal

"Изюминкой" помещения является 6-метровое панорамное окно, через которое видно, как меняются сезоны. Здесь великолепный вид на реку и поле.



В квартире панорамный вид на окрестности / Фото Djournal

В этом жилье нет места непродуманным и непрактичным вещам. Все создано для того, чтобы оставаться в контакте с природой и с собой.

Стены и потолок отделаны глиной. Это традиционный материал, имеющий превосходную теплоизоляцию.

Везде в интерьере присутствует необработанное дерево. На потолке сделан декор в самурайском стиле.



Потолок отделан деревом и глиной / Фото Djournal

Интересно віглядит стол из капа – нароста на стволе дерева. Стены кухни и спальни отделаны необработанным дубом. Кофейные столики сделали из ивовых пеньков.

Вам понравится: Ванна с прозрачным потолком: как выглядит дизайн роскошной квартиры в центре Львова

Необычным стало решение для ванной комнаты – она ​​является частью большого пространства спальни. От комнаты ванную отделяет только стеклянная перегородка.



Ванная за стеклянной перегородкой / Фото Djournal

Пол тоже деревянный – из ясеня. Ковры выбрали старинные, бабушкины.

Больше фото квартиры в японском стиле смотрите здесь:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке