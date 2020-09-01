Японский стиль в интерьере: фото цветной квартиры из Бразилии
По мнению дизайнеров, которые проектировали интерьер этой квартиры, японский стиль является одним из лучших решений, ведь в него легко интегрировать современные элементы. Этот проект отличается большим количеством разнообразных цветов и использованием традиционных элементов японской культуры.
Квартира получила название "Long House", сообщает Archdaily.
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На первом этаже важнейшей комнатой является гостиная, в центре которой расположен книжный шкаф, разделяющий пространство. Обеденная зона здесь интегрирована с кухней и имеет матовую отделку и скрытую бытовую технику. Все пространство отличается смелостью, с которой здесь объединены цвета.
По всей квартире также расставлены элементы, которые присущи японской культуре / Фото Archdaily
Наверху спальня выделяется важным восточным элементом – драконом, который здесь изображен на обоях. Более сдержанный, но похожий стиль присущ гостевой комнате и кабинету.
Дракон является главным символом для японцев / Фото Archdaily
Ванная комната здесь была спроектирована таким образом, чтобы напоминать посетителям интерьер спа-центра.
Ванная здесь облицована темной плиткой / Фото Archdaily
В целом, эта квартира является идеальным продуктом где-то между желанием строгого дизайна от клиента и творчеством архитектурной фирмы. Каждая деталь, каждая композиция, каждый цвет и каждый предмет здесь были разработаны только для того, чтобы получить насыщенную и гармоничную композицию.
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