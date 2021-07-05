Конечно, минималистичное жилье не является мечтой каждого парижанина, но прибегая к такому способу, можно неплохо сэкономить, ведь цены на недвижимость в столице моды заоблачные.

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Крошечные les chambres de bonne – это уютные домашние гнездышка с невероятным видом. Обычно такие апартаменты расположены в респектабельных и богатых районах.

Размер проекта составляет 8 квадратных метров / Фото DimDim

Небольшие пространства, которые обычно располагались на последних этажах, изначально были предназначены для слуг. К середине XIX века у прислуги фактически не было ни одного личного пространства и отдыхать приходилось где попало. Такие комнатки стали для них собственным домом, местом, где можно уединиться и отдохнуть.



Невероятное переоборудование / Фото DimDim

Всего в Париже насчитывается около 110 тысяч таких апартаментов. Их площадь колеблется между 6-12 квадратными метрами.



Стильное пространство / Фото DimDim

Главной проблемой таких квартир является отдельный душ и туалет. Обычно они общие, так как согласно с бывшим проектом, такие удобства для слуг не были предусмотрены.



Студия для студентки Сорбонны / Фото DimDim

Из-за небольшой площади "комнат для горничных" и отсутствия удобств еще несколько лет назад большой процент таких квартир не использовался. Причиной этого было то, что в соответствии с жилыми нормами Парижа владельцы не могут сдавать жилье, если площадь не доходит до размера в 9 квадратных метров.



Светлые и уютные апартаменты / Фото DimDim

В зависимости от размера и расположения стоимость таких квартир колеблется от 50 тысяч долларов и может достигать более 100 тысяч.