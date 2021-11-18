Студия архитектуры и дизайна VAUST Studio представила свое последнее творение – JIGI Poke Restaurant. Ресторан точно невозможно назвать "бледным" и невнятным.

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Площадь заведения составляет 120 квадратных метров. Проект является новым взглядом на гостеприимство заведений питания во время пандемии.

Оригинальное решение / Фото Archdaily

Пространство поделено на четкие зоны, чтобы увеличить расстояние между гостями и дарить посетителям интимность общения. Фиксированные места позволяют гостям быстрее выбрать место и увеличивают функциональность ресторана.

Самостоятельный поход за заказом делает невозможным скопление людей / Фото Archdaily

Гранит и дерево – прекрасные материалы, подчеркивающие связь с природой. Благодаря удачному и гармоничному сочетанию этих материалов посетителей окутывает очень уютная атмосфера, которая побуждает их возвращаться сюда снова и снова.

Место вкусных трапез и неторопливых бесед / Фото Archdaily