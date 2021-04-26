Сейчас мы стали требовать от пространства больше. Неважно, живете вы в однокомнатной квартире или большом доме, во время самоизоляции и карантина у каждого возникли какие-то дополнительные потребности в функциональности пространства. Подробнее об изменениях трендов в дизайне интерьера через пандемию рассказывают в инстаграме a.s.d.e.s.i.g.n.
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- Минимализм
Ничего лишнего. Пожалуй, каждая хозяйка которая оказалась в условиях пандемии, вычистила дом от лишнего хлама, дав больше пространства и функциональности помещению.
Минималистичные интерьеры в светлых тонах / Фото инстаграм asdesign
- Нейтральные цвета
Цвета несущие покой, гармонию, равновесие. Это глубокие, приглушенные, сложные цвета, светлых оттенков.
Минималистичные интерьеры с функциональной мебелью / Фото инстаграм asdesign
- Многофункциональность
Модульные конструкции, диваны, все регулируется под ваш уют и комфорт.
Рабочая зона в интерьере / Фото инстаграм asdesign
- Домашний офис
- Выделение рабочей зоны, даже в спальне, очень актуально и комфортно. Рабочее место у окна – лучшее решение (главное чтобы не солнечная сторона).
- Важная деталь в однотонности стен (хорошем фоне), например, для проведения онлайн конференций.
- Натуральные материалы (камень, дерево, растения)
Квартира становится как бы продолжением ландшафта, это популярный тренд на интеграцию естественности в наше пространство.
Натуральные материалы в интерьере / Фото инстаграм asdesign
- Уют
Для высокого уровня комфорта дома. Мягкие стулья (полукресла). Низкие диваны без высокой спинки для максимального комфорта сиденье.
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- Приятные на ощупь материалы
Мягкое, натуральное, нежное – это все, что точно добавит покоя и равновесия в карантинные будни.
- Балкон – как дополнительное место для отдыха
Главная идея этого пункта – человек ближе к природе.
Стилизация уютных балконов / Фото инстаграм asdesign