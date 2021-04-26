Сейчас мы стали требовать от пространства больше. Неважно, живете вы в однокомнатной квартире или большом доме, во время самоизоляции и карантина у каждого возникли какие-то дополнительные потребности в функциональности пространства. Подробнее об изменениях трендов в дизайне интерьера через пандемию рассказывают в инстаграме a.s.d.e.s.i.g.n. 

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  • Минимализм

Ничего лишнего. Пожалуй, каждая хозяйка которая оказалась в условиях пандемии, вычистила дом от лишнего хлама, дав больше пространства и функциональности помещению.

интерьер в стиле минимализм

Минималистичные интерьеры в светлых тонах / Фото инстаграм asdesign

  • Нейтральные цвета

Цвета несущие покой, гармонию, равновесие. Это глубокие, приглушенные, сложные цвета, светлых оттенков.

интерьер в нейтральных цветах

Минималистичные интерьеры с функциональной мебелью / Фото инстаграм asdesign

  • Многофункциональность

Модульные конструкции, диваны, все регулируется под ваш уют и комфорт.

рабочая зона

Рабочая зона в интерьере / Фото инстаграм asdesign

  • Домашний офис
  1. Выделение рабочей зоны, даже в спальне, очень актуально и комфортно. Рабочее место у окна – лучшее решение (главное чтобы не солнечная сторона).
  2. Важная деталь в однотонности стен (хорошем фоне), например, для проведения онлайн конференций.
  • Натуральные материалы (камень, дерево, растения)

Квартира становится как бы продолжением ландшафта, это популярный тренд на интеграцию естественности в наше пространство.

интерьер с натуральными материалов

Натуральные материалы в интерьере / Фото инстаграм asdesign

  • Уют

Для высокого уровня комфорта дома. Мягкие стулья (полукресла). Низкие диваны без высокой спинки для максимального комфорта сиденье.

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  • Приятные на ощупь материалы

Мягкое, натуральное, нежное – это все, что точно добавит покоя и равновесия в карантинные будни.

  • Балкон – как дополнительное место для отдыха

Главная идея этого пункта –  человек ближе к природе.

балконы

Стилизация уютных балконов / Фото инстаграм asdesign