До и после дизайна: 10 фото невероятных перемен старых и некрасивых домов
Как может измениться одно и то же место после вмешательства специалистов. Посмотрите на прекрасные метаморфозы старых и заброшенных домов.
Иногда сложно поверить, что на фотографии одно и то же место. Про интересные примеры изменения пространства с помощью дизайна сообщает ресурс Boredpanda.
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Дом из контейнеров
Дом из корабельных контейнеров / Фото Boredpanda
Только посмотрите на волшебные метаморфозы этого дома на природе. Из крупных корабельных контейнеров сделали изысканное помещение для отдыха.
Незаметный дом стал виллой
Этот дом выглядит лучше в белом цвете / Фото Boredpanda
Для того, чтобы сделать из этого дома привлекательное жилье, понадобилось только покрасить его снаружи, заменить окна и двери.
Ванная с окном в потолке
Ванную отделали стильной плиткой / Фото Boredpanda
Метаморфозы, произошедшие с этой небольшой ванной комнатой, впечатляют. Вместо устаревшего интерьера здесь теперь стильные цвета и материалы. Особое внимание привлекает окно в потолке.
Лаунж-зона на месте заброшенного двора
Этот двор кардинально изменился / Фото Boredpanda
Здесь не было ничего, кроме неухоженной травы. Сейчас в этой зоне есть замечательный обеденный стол, пышные растения и привлекательный диван для отдыха.
Крошечный дом стал особняком
На месте старого дома сделали небольшой стильный особняк / Фото Boredpanda
На месте маленького одноэтажного здания возвели красивый дом. Впрочем, в его стиле осталось кое-что от старого крошечного строения.
Автобус, который стал дачей
Автобус стал местом для вечеринок / Фото Boredpanda
Посмотрите, какие преобразования сделали с этим автобусом. Теперь здесь можно не только спать, но и проводить вечеринки.
Стильная кухня
Интерьер кухни отделали в бело-голубых цветах / Фото Boredpanda
Из темного и узкого помещения без признаков ремонта сделали замечательную светлую кухню.
Внутренний двор стал бассейном
Двор превратили в большой бассейн / Фото Boredpanda
Даже на фото "до" двор выглядел довольно уютно. Однако хозяева решили превратить его в превосходную лаунж-зону с бассейном и деревянными элементами.
Кухня на балконе
Замечательная идея для небольших квартир / Фото Boredpanda
На этом балконе не было ничего необычного, пока здесь не решили сделать стильную кухню на свежем воздухе.
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Бетонный дом стал роскошной виллой
Белый дом имеет роскошный вид / Фото Boredpanda
Только посмотрите, как прекрасно изменился этот серый недострой. Дом буквально сияет благодаря своим белым стенам и яркому освещению внутри.
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