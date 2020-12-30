Как может измениться одно и то же место после вмешательства специалистов. Посмотрите на прекрасные метаморфозы старых и заброшенных домов.

Иногда сложно поверить, что на фотографии одно и то же место. Про интересные примеры изменения пространства с помощью дизайна сообщает ресурс Boredpanda .

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Дом из контейнеров



Дом из корабельных контейнеров / Фото Boredpanda

Только посмотрите на волшебные метаморфозы этого дома на природе. Из крупных корабельных контейнеров сделали изысканное помещение для отдыха.

Незаметный дом стал виллой



Этот дом выглядит лучше в белом цвете / Фото Boredpanda

Для того, чтобы сделать из этого дома привлекательное жилье, понадобилось только покрасить его снаружи, заменить окна и двери.

Ванная с окном в потолке



Ванную отделали стильной плиткой / Фото Boredpanda

Метаморфозы, произошедшие с этой небольшой ванной комнатой, впечатляют. Вместо устаревшего интерьера здесь теперь стильные цвета и материалы. Особое внимание привлекает окно в потолке.

Лаунж-зона на месте заброшенного двора



Этот двор кардинально изменился / Фото Boredpanda

Здесь не было ничего, кроме неухоженной травы. Сейчас в этой зоне есть замечательный обеденный стол, пышные растения и привлекательный диван для отдыха.

Крошечный дом стал особняком



На месте старого дома сделали небольшой стильный особняк / Фото Boredpanda

На месте маленького одноэтажного здания возвели красивый дом. Впрочем, в его стиле осталось кое-что от старого крошечного строения.

Автобус, который стал дачей



Автобус стал местом для вечеринок / Фото Boredpanda

Посмотрите, какие преобразования сделали с этим автобусом. Теперь здесь можно не только спать, но и проводить вечеринки.

Стильная кухня



Интерьер кухни отделали в бело-голубых цветах / Фото Boredpanda

Из темного и узкого помещения без признаков ремонта сделали замечательную светлую кухню.

Внутренний двор стал бассейном



Двор превратили в большой бассейн / Фото Boredpanda

Даже на фото "до" двор выглядел довольно уютно. Однако хозяева решили превратить его в превосходную лаунж-зону с бассейном и деревянными элементами.

Кухня на балконе



Замечательная идея для небольших квартир / Фото Boredpanda

На этом балконе не было ничего необычного, пока здесь не решили сделать стильную кухню на свежем воздухе.

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Бетонный дом стал роскошной виллой



Белый дом имеет роскошный вид / Фото Boredpanda