Конец года – время закрыть все долги и выбросить ненужные вещи. Рассказываем, от какой мебели и декора в доме пора избавиться перед Новым годом.

Устаревшая мебель и декор делают дом неуютным и портят общее впечатление от интерьера. О том, каким предметам давно место на свалке, а не в квартире, сообщает ресурс Так просто .

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Китайский декор



Не покупайте и не дарите декор, который загромождает пространство дома / Фото Kak prosto

Фигурки собачек, ангелов и маленькие ящики для бижутерии – все это украшало наши квартиры еще в 90-х. Но сегодня эти вещи только собирают пыль и разрушают ощущение уюта. Проявите хороший вкус и избавьтесь от устаревших и нестильных вещей в доме.

Ламбрекены на шторах



Лучше выбирать простые и минималистичные варианты / Фото bigl.ua

Раньше окно без ламбрекенов считали признаком безвкусицы, однако все изменилось. Большие портьеры с ламбрекенами стремительно выходят из моды. Лучше выбрать шторы и тюль из натуральных материалов, или рулонные варианты.

Мебельный гарнитур



Гарнитур делает интерьер устаревшим / Фото olx.ua

Мебельный гарнитур был предметом роскоши и мечты в советские времена. В наших квартирах до сих пор стоят эти тяжелые и большие шкафы. От них нужно постепенно отказываться, заменяя на минималистичные и простые варианты.

Сегодня в моде полки, которые не имеют даже дверей, чтобы не загромождать пространство. Гарнитур может делать вашу комнату темной и неуютной.

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Фотообои и кухонные фартуки с фото



От фотообоев в современном интерьере лучше отказаться / Фото Abc-decor

Фотообои были модными в 80-х. И до сих пор можно увидеть новые интерьеры, где на стене изображают природу или мегаполис.

Но такой дизайн выглядит ненатурально и дешево. То же касается кухонных фартуков с фотографиями. Вместо них лучше приобрести картины или постеры.