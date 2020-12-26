Как избавиться от лишних вещей в доме перед Новым годом 2021: что нужно выбросить
Конец года – время закрыть все долги и выбросить ненужные вещи. Рассказываем, от какой мебели и декора в доме пора избавиться перед Новым годом.
Устаревшая мебель и декор делают дом неуютным и портят общее впечатление от интерьера. О том, каким предметам давно место на свалке, а не в квартире, сообщает ресурс Так просто.
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Китайский декор
Не покупайте и не дарите декор, который загромождает пространство дома / Фото Kak prosto
Фигурки собачек, ангелов и маленькие ящики для бижутерии – все это украшало наши квартиры еще в 90-х. Но сегодня эти вещи только собирают пыль и разрушают ощущение уюта. Проявите хороший вкус и избавьтесь от устаревших и нестильных вещей в доме.
Ламбрекены на шторах
Лучше выбирать простые и минималистичные варианты / Фото bigl.ua
Раньше окно без ламбрекенов считали признаком безвкусицы, однако все изменилось. Большие портьеры с ламбрекенами стремительно выходят из моды. Лучше выбрать шторы и тюль из натуральных материалов, или рулонные варианты.
Мебельный гарнитур
Гарнитур делает интерьер устаревшим / Фото olx.ua
Мебельный гарнитур был предметом роскоши и мечты в советские времена. В наших квартирах до сих пор стоят эти тяжелые и большие шкафы. От них нужно постепенно отказываться, заменяя на минималистичные и простые варианты.
Сегодня в моде полки, которые не имеют даже дверей, чтобы не загромождать пространство. Гарнитур может делать вашу комнату темной и неуютной.
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Фотообои и кухонные фартуки с фото
От фотообоев в современном интерьере лучше отказаться / Фото Abc-decor
Фотообои были модными в 80-х. И до сих пор можно увидеть новые интерьеры, где на стене изображают природу или мегаполис.
Но такой дизайн выглядит ненатурально и дешево. То же касается кухонных фартуков с фотографиями. Вместо них лучше приобрести картины или постеры.
Вместо кухонного фартука с фото лучше выбрать современные варианты / Фото Noks-kuhni
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