Кризис коронавируса заставил пересмотреть работу из дома. Каждый оказался перед необходимостью работать с собственного жилья.

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В Париже решили адаптировать жилье под офисы, чтобы каждый смог работать в "домашних" условиях.

Офисный комфорт / Фото Archdaily

По мнению архитекторов, адаптация жилья в офисы в будущем станет новым вызовом. Новый опыт показал, что работа по дому – это реалии будущего.

Комфорт для работы / Фото Archdaily

Идея проекта – показать, что работа должна быть в близком доступности от жилья. По мнению экспертов, в ближайшее время это станет ключевым условием для развития.

Работа в мегаполисе / Фото Archdaily

В Париже много офисных помещений несли убытки последние 4 года. Последние тенденции показывают, что в ближайшее время наиболее востребованными будут именно офисы, поэтому адаптация жилья – это тенденция, которая будет популярной длительное время.