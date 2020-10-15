Прекрасный пример ревитализации заброшенного помещения приводят испанские архитекторы. Они создали квартиру, использовав бетонную оболочку, оставшуюся от старой мастерской.

Проект назвали La Nave , сообщает Dezeen .

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В интерьере квартиры, расположенной в Мадриде, использовали тактильный кирпич и перегородки из соснового дерева.



Жилые помещения расположены по периметру старой мастерской / Фото Dezeen

Помеще ние попало в шорт-лист премии Dezeen Awards 2020 в номинации "Интерьер квартиры года".

Сначала здесь была типография с открытым пространством. Архитекторы запланировали создать цикл жилых помещений по периметру мастерской.





Потолок остался таким, как был в типографии / Фото Dezeen

Типография имела площадь около 340 квадратных метров . Вся конструкция была бетонной, поэтому сначала ее нужно утеплить. Для этого использовали кирпич и дерево.

La Nave – это превращение промышленного пространства в место для жизни, которая происходит в непрерывной последовательности, с очень небольшой разницей между работой и семейной досугом, – отметили архитекторы.



Санузлы разместили в центральных колоннах помещения / Фото Dezeen

Санузлы пришлось размещать в центре пространства. Причиной стало то, что в начальном проекте вся сантехника была прикреплена к центральным колоннам, которые поддерживают крышу. В конце концов, такое решение позволило сделать интерьер уникальным.

Вдоль стены с окнами разместили зимний сад. Он выполняет роль теплового буфера – отделяет помещение от улицы, позволяет уменьшить зависимость от искусственного нагрева и охлаждения.

Детская комната расположена у стены с окнами / Фото Dezeen

Материалы для отделки выбрали достаточно традиционные для Испании. Здесь есть глазурованный кирпич, стеклянные мозаики, сосновое дерево. Все было сделано для того, чтобы создать в помещении домашнюю атмосферу.

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В традиционном испанском стиле используют глазурованный кирпич / Фото Dezeen

Большая часть мебели в квартире была сделана на заказ. Кое-что досталось "в наследство" от старой мастерской: например, пол.

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