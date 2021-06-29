Из старой конюшни в деревянный дом для отдыха: результат фантастической реконструкции

Мадридская архитектурная фирма Zooco Estudio превратила бывшую конюшню в стильный и просторный дом. Как проходила реконструкция и что именно удалось реализовать в финальном варианте – далее.

Для создания светлого и просторного дома, архитекторам пришлось расширить прежнюю конюшню. Деревянное здание идеально вписывалось в сельский ландшафт Испании, а каменные стены с деревянной двускатной крышей, покрытой черепицей, воспроизводили неприхотливость и простоту природы региона.

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Природа этого архитектурного произведения была основана на уважении к среде, поэтому архитекторы не стали сносить старое здание конюшни и только внесли некоторые коррективы, чтобы оно оказалось в центре сезонного дома.



Архитекторы предложили открытую планировку / Фото Amazing Architecture



Дом зонированный горизонтальной мебелью и декором / Фото Amazing Architecture



Многие элементы выполняют практическую функцию / Фото Amazing Architecture

В доме размещена кухня, столовая, зона для отдыха перед камином, гостиная, офис и домашняя библиотека. Все помещения являются одним неразрывным целым, что проявляется как отсутствием перегородок, так и общей стилисткой. Несмотря на различные назначения, каждая зона транслирует легкость.



Вытянутая форма дома позволила поместить внутри несколько необходимых зон для работы и отдыха / Фото Amazing Architecture



Камин дополнен стильной кушеткой для отдыха / Фото Amazing Architecture



Для стеллажа с книгами использовано дерево с оригинальной конструкции / Фото Amazing Architecture

Главная спальня дома скрыта за книжной полкой. Вторая спальня, в которую можно подняться по наружной лестнице, расположенная над главной, это помогло архитекторам эффективно использовать всю площадь пристройки. Также на втором этаже встроено хранилище, гардероб и техническое помещение.



Наружная лестница / Фото Amazing Architecture



Спальня на втором этаже / Фото Amazing Architecture

Единственные изменения в архитектуре дома касаются фасадов. Стены с северной и южной стороны были полностью разрушены временем, поэтому для их восстановления понадобилась незначительная реконструкция. На восточных и западных фасадах архитекторы расширили отверстия под окна, это помогло открыть вид на горы.



Фасад дома / Фото Amazing Architecture



Раздвижные жалюзи помогают самостоятельно регулировать уровень приватности / Фото Amazing Architecture



Дом идеально вписывается в сельскую местность / Фото Amazing Architecture



Белый цвет подчеркивают простоту концепта / Фото Amazing Architecture

L-образная пристройка не касается границ бывшей конюшни. Новое пространство состоит из жилых помещений, конференц-залы, сауны и веранды с выходом к бассейну.



План территории / Фото Amazing Architecture