Из старого комода сделали стильный декор: фото до и после
Если у вас есть старая и ненужная мебель, не спешите ее выбрасывать. Посмотрите, как можно изменить ее, украсить свой интерьер, а также сэкономить средства.
Старому комоду можно подарить новую жизнь. Про волшебные превращения мебели сообщает блогер Татьяна Горилчаная.
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Этот комод был типичным советским достоянием. Однако хозяева решили не выбрасывать его в мусор, а полностью изменить.
Вот так выглядел комод до реставрации / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
С мебели сняли старый слой лака. Столешницу оставили в натуральном цвете дерева, а тело комода и ножки покрасили в желтый.
Тумбы сделали белыми и украсили стильными узорами. Под комодом поставили плетеные корзины, которые прекрасно его дополнили.
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Теперь этот советский предмет мебели имеет удивительно современный и стильный вид. Он стал ярким акцентом в современном интерьере.
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