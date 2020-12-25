Если у вас есть старая и ненужная мебель, не спешите ее выбрасывать. Посмотрите, как можно изменить ее, украсить свой интерьер, а также сэкономить средства.

Старому комоду можно подарить новую жизнь. Про волшебные превращения мебели сообщает блогер Татьяна Горилчаная.

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Этот комод был типичным советским достоянием. Однако хозяева решили не выбрасывать его в мусор, а полностью изменить.



Вот так выглядел комод до реставрации / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya

С мебели сняли старый слой лака. Столешницу оставили в натуральном цвете дерева, а тело комода и ножки покрасили в желтый.

Тумбы сделали белыми и украсили стильными узорами. Под комодом поставили плетеные корзины, которые прекрасно его дополнили.

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