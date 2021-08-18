Из руин в современную библиотеку: как выглядит уникальный образовательный центр Китая
Источник:Dezeen
Китайская архитектурная студия Atelier Xi завершила строительство современной библиотеки в провинции Хэнань. Бетонный фасад образовательного учреждения является продолжением заброшенного дома. Библиотека входит в серию муниципальных проектов Atelier Xi, реализованных для региона.
Сначала фирме поручили спроектировать целостный комплекс, где будут находиться образовательно-культурные объекты для жителей округа. Однако из-за большой территории района и сложности передвижения между селами, архитекторы предложили "разбрасывать" здания с различными назначениями на разных локациях.
Читайте также Интересно знать: технология кондиционирования
Каждое здание серии построено из монолитного бетона. Основная концепция заключается в плавности сооружений и их формах, которые воспроизводят природу.
Библиотека расположена в старом селе Суньяо – горном поселении, где доминировали здания в пещерах и глиняные дома. С середины 1990-х годов население поселка массово выезжало в новостройки, построенные в соседних городах.
Архитекторы планировали применить аналогичный подход и продлить фасад одного из заброшенных домов. Однако в процессе поисков команда не нашла ни одного мастера, который бы владел традиционными техниками строительства. Поэтому основой конструкции стал бетон, граничащий со стенами, которые остались от бывших жителей поселка.
Архитектура умело соединила старые и новые части здания, сохраняя черты исторического фасада. Оригинальный дверной проем дополнен массивной бетонной конструкцией, которая стала новым входом в помещение.
Книги хранятся на деревянных полках. Первый этаж можно использовать для просмотра фильмов на проекторе. Также здесь оборудованы удобные места для чтения и лавки, встроенные в изогнутые лестницы.