Из руин в современную библиотеку: как выглядит уникальный образовательный центр Китая

Китайская архитектурная студия Atelier Xi завершила строительство современной библиотеки в провинции Хэнань. Бетонный фасад образовательного учреждения является продолжением заброшенного дома. Библиотека входит в серию муниципальных проектов Atelier Xi, реализованных для региона.

Сначала фирме поручили спроектировать целостный комплекс, где будут находиться образовательно-культурные объекты для жителей округа. Однако из-за большой территории района и сложности передвижения между селами, архитекторы предложили "разбрасывать" здания с различными назначениями на разных локациях.

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Библиотека находится в горном селе / Фото Dezeen

Каждое здание серии построено из монолитного бетона. Основная концепция заключается в плавности сооружений и их формах, которые воспроизводят природу.

Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen

Библиотека расположена в старом селе Суньяо – горном поселении, где доминировали здания в пещерах и глиняные дома. С середины 1990-х годов население поселка массово выезжало в новостройки, построенные в соседних городах.

Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen

Архитекторы планировали применить аналогичный подход и продлить фасад одного из заброшенных домов. Однако в процессе поисков команда не нашла ни одного мастера, который бы владел традиционными техниками строительства. Поэтому основой конструкции стал бетон, граничащий со стенами, которые остались от бывших жителей поселка.

Соединение старой и новой конструкции / Фото Dezeen

Архитектура умело соединила старые и новые части здания, сохраняя черты исторического фасада. Оригинальный дверной проем дополнен массивной бетонной конструкцией, которая стала новым входом в помещение.

Интерьер библиотеки / Фото Dezeen

Книги хранятся на деревянных полках. Первый этаж можно использовать для просмотра фильмов на проекторе. Также здесь оборудованы удобные места для чтения и лавки, встроенные в изогнутые лестницы.

Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen

Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen