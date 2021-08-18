Сначала фирме поручили спроектировать целостный комплекс, где будут находиться образовательно-культурные объекты для жителей округа. Однако из-за большой территории района и сложности передвижения между селами, архитекторы предложили "разбрасывать" здания с различными назначениями на разных локациях.

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Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуБиблиотека находится в горном селе / Фото Dezeen

Каждое здание серии построено из монолитного бетона. Основная концепция заключается в плавности сооружений и их формах, которые воспроизводят природу.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen

Библиотека расположена в старом селе Суньяо – горном поселении, где доминировали здания в пещерах и глиняные дома. С середины 1990-х годов население поселка массово выезжало в новостройки, построенные в соседних городах.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen

Архитекторы планировали применить аналогичный подход и продлить фасад одного из заброшенных домов. Однако в процессе поисков команда не нашла ни одного мастера, который бы владел традиционными техниками строительства. Поэтому основой конструкции стал бетон, граничащий со стенами, которые остались от бывших жителей поселка.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотеку Соединение старой и новой конструкции / Фото Dezeen

Архитектура умело соединила старые и новые части здания, сохраняя черты исторического фасада. Оригинальный дверной проем дополнен массивной бетонной конструкцией, которая стала новым входом в помещение.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотеку Интерьер библиотеки / Фото Dezeen

Книги хранятся на деревянных полках. Первый этаж можно использовать для просмотра фильмов на проекторе. Также здесь оборудованы удобные места для чтения и лавки, встроенные в изогнутые лестницы.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen