Сначала фирме поручили спроектировать целостный комплекс, где будут находиться образовательно-культурные объекты для жителей округа. Однако из-за большой территории района и сложности передвижения между селами, архитекторы предложили "разбрасывать" здания с различными назначениями на разных локациях.
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Библиотека находится в горном селе / Фото Dezeen
Каждое здание серии построено из монолитного бетона. Основная концепция заключается в плавности сооружений и их формах, которые воспроизводят природу.
Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen
Библиотека расположена в старом селе Суньяо – горном поселении, где доминировали здания в пещерах и глиняные дома. С середины 1990-х годов население поселка массово выезжало в новостройки, построенные в соседних городах.
Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen
Архитекторы планировали применить аналогичный подход и продлить фасад одного из заброшенных домов. Однако в процессе поисков команда не нашла ни одного мастера, который бы владел традиционными техниками строительства. Поэтому основой конструкции стал бетон, граничащий со стенами, которые остались от бывших жителей поселка.
Соединение старой и новой конструкции / Фото Dezeen
Архитектура умело соединила старые и новые части здания, сохраняя черты исторического фасада. Оригинальный дверной проем дополнен массивной бетонной конструкцией, которая стала новым входом в помещение.
Интерьер библиотеки / Фото Dezeen
Книги хранятся на деревянных полках. Первый этаж можно использовать для просмотра фильмов на проекторе. Также здесь оборудованы удобные места для чтения и лавки, встроенные в изогнутые лестницы.
Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen
Проект идеально воспроизводит ландшафт / Фото Dezeen