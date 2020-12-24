Если вам кажется, что для красивого дизайна нужно иметь много денег, посмотрите на фото этой дачи в Лондоне. Здесь все сделано руками и выглядит очень привлекательно и стильно.

О своем стильном дачном доме рассказывает блогер Мария с ником Oldmansionsgarden.

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Фото дачного дома до и после реставрации

Мария с мужем живут в Лондоне уже более 6 лет. Сделать из заброшенного деревянного сарая милый садовый дом они сумели всего за полгода.



Стильный дачный дом / Фото instagram.com/oldmansionsgarden

Фото "до" были сделаны в феврале 2020 года. А красивые фотографии "после" – уже летом 2020.



Особое внимание посвятили деталям / Фото instagram.com/oldmansionsgarden

Фото до и после – магия, способная или приковать к дивану и к экрану, или заставить взять в руки лопату, метлу и так далее, – комментируют фото дома пользователи Instagram.



Так дом выглядит летом / Фото instagram.com/oldmansionsgarden

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Дачный участок в Лондоне имеет площадь всего 1,5 сотки. Но даже на такой маленькой территории владельцы су мели сделать красивый и стильный дизайн.