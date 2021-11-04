Итальянские дизайнеры восстановили дворец 1500: кто в нем живет

После долгих лет запустения и пустоты в Ломбардии, что на севере Италии, восстановили впечатляющее историческое сооружение. Дизайнеры смогли соединить исторические детали с современным стилем.

Владельцами этого сказочного сооружения являются потомки тех, кто построил его в 1500 году. Именно для них и происходила реконструкция дворца. Потребовалось несколько месяцев и коллаборация дизайнеров и реставраторов, чтобы восстановить историческое величие.

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Проектом реконструкции занималась знаменитая итальянская студия архитектуры и дизайна Archiplan.

Прекрасный стиль / Фото elledecor

Главной задачей было открыть слои разных времен, историческую лепнину и фрески. Благодаря современным подходам, новые элементы удалось внедрить просто и естественно.

Уникальный проект / Фото elledecor

Современный стиль в имении воплотили благодаря таким деталям интерьера как мебель и декор.

Эту связь между противоположностями удалось реализовать через вечный процесс поиска красоты. Этот дворец особенно прекрасен, поскольку в нем показана неоднозначность вещей и их сложность, – отмечают авторы проекта.

Прекрасный дизайн / Фото elledecor

Для дворца был создан специальный пол из дуба. Ее особенность состоит в том, что это точная копия пола, которая была здесь устлана сотни лет назад.