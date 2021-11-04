Владельцами этого сказочного сооружения являются потомки тех, кто построил его в 1500 году. Именно для них и происходила реконструкция дворца. Потребовалось несколько месяцев и коллаборация дизайнеров и реставраторов, чтобы восстановить историческое величие.
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Проектом реконструкции занималась знаменитая итальянская студия архитектуры и дизайна Archiplan.
Прекрасный стиль / Фото elledecor
Главной задачей было открыть слои разных времен, историческую лепнину и фрески. Благодаря современным подходам, новые элементы удалось внедрить просто и естественно.
Уникальный проект / Фото elledecor
Современный стиль в имении воплотили благодаря таким деталям интерьера как мебель и декор.
Эту связь между противоположностями удалось реализовать через вечный процесс поиска красоты. Этот дворец особенно прекрасен, поскольку в нем показана неоднозначность вещей и их сложность, – отмечают авторы проекта.
Прекрасный дизайн / Фото elledecor
Для дворца был создан специальный пол из дуба. Ее особенность состоит в том, что это точная копия пола, которая была здесь устлана сотни лет назад.