Ночь в Киевской Руси: фото отеля в Карпатах с необычными, но роскошными номерами
Сегодня в Украине строят все больше отелей с нетипичными номерами. Владельцы пытаются сделать каждую комнату уникальной, разрабатывая неповторимый дизайн. К таким относится и отель "История" в украинских Карпатах.
Отель "История" отказался от стандартизированных комнат, сообщает Starapravda.
Отель находится на популярном курорте "Буковель" / Фото Avestravel
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Заведение предлагает тематический ночлег. Над дизайном каждого помещения поработали очень тщательно. Сюда можно приезжать не раз, ведь интерьер и атмосфера комнат существенно отличаются.
Интерьер в комнате "Пещера" захватывает гостей отеля / Фото Starapravda
Стены и потолок комнат очень фактурные, они прекрасно создают необычную атмосферу для гостей. В помещениях много различных аксессуаров, изображающих нужную эпоху.
В комнате в украинском стиле много вышивки / Фото Starapravda
Комната в украинском стиле называется "Крепостничество". Она воспроизводит интерьер крестьянской избы соответствующего исторического периода. Здесь много дерева, вышитых мотивов и тканых аксессуаров.
Комната "Киевская Русь" поражает магическими аксессуарами / Фото Starapravda
Роскошно выглядит интерьер под названием "Киевская Русь". Помещение украшено различными деревянными аксессуарами, давними магическими узорами и оберегами.
Для посетителей, которые любят классический интерьер, подойдет комната "Ренессанс". В ней есть типовая мебель времен украинского возрождения: резные шкаф и кровать, сдержанное простое кружево.
В комнате "Скифия" воспроизведен передвижной образ жизни: здесь есть мех животных, дерево и различные вязаные аксессуары. Кровать похожа на телегу, которыми ездили кочевники.
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Как доехать: из Киева в Буковель можно доехать на собственном авто. Нужно добраться до Ивано-Франковска и ехать через Надворную, Яремче, Микуличин, Татаров и Поляницу.
Больше фото необычного отеля смотрите здесь:
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