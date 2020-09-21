Сегодня в Украине строят все больше отелей с нетипичными номерами. Владельцы пытаются сделать каждую комнату уникальной, разрабатывая неповторимый дизайн. К таким относится и отель "История" в украинских Карпатах.

Отель "История" отказался от стандартизированных комнат, сообщает Starapravda.

Каждое помещение имеет собственный стиль и персональную легенду.



Отель находится на популярном курорте "Буковель" / Фото Avestravel

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Заведение предлагает тематический ночлег. Над дизайном каждого помещения поработали очень тщательно. Сюда можно приезжать не раз, ведь интерьер и атмосфера комнат существенно отличаются.



Интерьер в комнате "Пещера" захватывает гостей отеля / Фото Starapravda

Стены и потолок комнат очень фактурные, они прекрасно создают необычную атмосферу для гостей. В помещениях много различных аксессуаров, изображающих нужную эпоху.



В комнате в украинском стиле много вышивки / Фото Starapravda

Комната в украинском стиле называется "Крепостничество". Она воспроизводит интерьер крестьянской избы соответствующего исторического периода. Здесь много дерева, вышитых мотивов и тканых аксессуаров.



Комната "Киевская Русь" поражает магическими аксессуарами / Фото Starapravda

Роскошно выглядит интерьер под названием "Киевская Русь". Помещение украшено различными деревянными аксессуарами, давними магическими узорами и оберегами.



В отеле есть и более классические комнаты / Фото Starapravda

Для посетителей, которые любят классический интерьер, подойдет комната "Ренессанс". В ней есть типовая мебель времен украинского возрождения: резные шкаф и кровать, сдержанное простое кружево.



В этой комнате гости чувствуют себя героями фильмов / Фото Starapravda

В комнате "Скифия" воспроизведен передвижной образ жизни: здесь есть мех животных, дерево и различные вязаные аксессуары. Кровать похожа на телегу, которыми ездили кочевники.

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Как доехать: из Киева в Буковель можно доехать на собственном авто. Нужно добраться до Ивано-Франковска и ехать через Надворную, Яремче, Микуличин, Татаров и Поляницу.

Общественный транспорт: нужно доехать поездом до Тернополя, Ивано-Франковска, Черновцов или Львова. Оттуда в Буковель можно добраться автобусом.

Адрес отеля "История": Ивано-Франковская обл., C. Поляница, урочище Подина.