Историческое возрождение: молодая семья превратила 500-летний сарай на шикарное бунгало
Источник:Idealhome
На юге Англии в графстве Уилтшир супружеской паре удалось отреставрировать старинный сарай и превратить его в невероятный дом. В бунгало уютный дизайн наполнен многочисленными предметами современного искусства.
Сельская местность Уилтшир – это оазис английской природы. Молодая пара во главе с профессиональным архитектором отреставрировала сарай, которому насчитывается более 500 лет. Им удалось сохранить старинную конструкцию и дополнить дом комфортным для жизни деталями.
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Внутри 500-летний сарай выделяется бетонным полом, современным искусством и естественными оттенками.
Зонирование 18-метровой площади для отдыха стало одной из самых больших проблем. Первоначальная постройка имела камин в одном конце комнаты, но владелец хотел, чтобы двусторонний камин посередине разбивал пространство.
Поскольку мы хотели сохранить характер балок, на каждом конце здания имеется по две комнаты плюс боковое крыло для детских спален. Тепло мы получаем от наземного отопления, – отмечает владелец.
Одна из любимых частей дома для семьи – это лестница с красивым книжным шкафом. Для того, чтобы смягчить строгий вид старинной постройки, в пространство добавили нежную мебель, ковры, растения и книги.
Впечатляющая главная спальня – это тихое место для отдыха. Гардеробная и отдельная ванная комната отделяют ее от основного жилого помещения.