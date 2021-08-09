Сельская местность Уилтшир – это оазис английской природы. Молодая пара во главе с профессиональным архитектором отреставрировала сарай, которому насчитывается более 500 лет. Им удалось сохранить старинную конструкцию и дополнить дом комфортным для жизни деталями.

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Внутри 500-летний сарай выделяется бетонным полом, современным искусством и естественными оттенками.

Уютная зона / Фото Idealhome

Зонирование 18-метровой площади для отдыха стало одной из самых больших проблем. Первоначальная постройка имела камин в одном конце комнаты, но владелец хотел, чтобы двусторонний камин посередине разбивал пространство.

Современное и красивое пространство​ / Фото Idealhome

Поскольку мы хотели сохранить характер балок, на каждом конце здания имеется по две комнаты плюс боковое крыло для детских спален. Тепло мы получаем от наземного отопления, – отмечает владелец.

Книги – украшение дома / Фото Idealhome

Одна из любимых частей дома для семьи – это лестница с красивым книжным шкафом. Для того, чтобы смягчить строгий вид старинной постройки, в пространство добавили нежную мебель, ковры, растения и книги.

Приют для родителей​ / Фото Idealhome

Впечатляющая главная спальня – это тихое место для отдыха. Гардеробная и отдельная ванная комната отделяют ее от основного жилого помещения.