Сон в пещере, в окружении богатой палитры органических материалов, стиля и высококлассного дизайна. Что может быть лучше? Необычный отель La Dimora di Metello – это нетипичное сочетание материалов и форм , что создает стильную, незабываемую атмосферу.

Интересно Для тех, кто устал: украинские архитекторы представили новый невероятный проект – фото

В отеле есть спа, 4 номера с уникальным дизайном, которые выглядят как естественные гроты, приемная и открытые террасы с невероятным видом.

Сочетание дерева, тераццо и светлого известнякового грота создало атмосферу свежести / Фото инстаграм design.only

Двухуровневый номер с санузлом на верхнем этаже / Фото инстаграм design.only

Архитекторам Manca Studio удалось сохранить, отреставрировать и придать художественную ценность развалинам исторического места , где находится отель. Он расположен среди волшебных пейзажей с древней историей, богатыми традициями и простой элегантностью. Руины на которых была построена гостиница стали изящной историей, которую рассказывают заново . Сочетание старины и современности – это продуманный дизайнерский подход , который создает интересную атмосферу.

Свет подчеркивает текстуру "пещеры" / Фото инстаграм design.only

Представьте, какие невероятные фото можно здесь сделать! / Фото инстаграм design.only

Светлая цветовая палитра с охристыми оттенками идеально сочетается с органическими материалами из которых состоят номера и общественные помещения отеля – глиной, камнем, деревом, льняным текстилем и элегантными элементами из стекла и металла. Изготовленная на заказ светлая дубовая мебель , что вдохновлённая дизайном 60-х годов, гармонично дополняется современными элементами дизайна. Дизайнеры достигли идеального баланса между легкостью и массивностью, традициями и символами современности, что создает атмосферу гармонии и безмятежности.

Рабочая зона в отелях очень важна, а в этом номере она еще и добавляет вдохновения / Фото инстаграм design.only

Читайте также Милый и "волнистый" салон бренда Maria Nila в Стокгольме фото интерьера

Санузел с отдельностоящий ванной. Вау! / Фото инстаграм design.only