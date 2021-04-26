Студия Hafner bau превратила бывший фермерский дом в Германии на "haus rot", минималистичный дом, в котором сосуществуют история и современность . Архитектурная студия спроектировала пространство так, чтобы сохранить его первоначальный характер . Деревянные балки на потолке или части фасада сарая сохранились и дополнены новыми элементами. В интерьере преобладают приглушенные цвета.

Вам понравится Невероятный арочный отель в Мексике – место, где точно надо побывать фото

Невероятно эффектные деревянные балки / Фото инстаграм designboom.com

Исторический фермерский дом – это образец народной архитектуры в горном регионе Альгой в Южной Германии, был отремонтирован с учетом своих особенностей. Вместе с командой квалифицированных строителей и мастеров удалось сохранить большую часть конструкции сооружения , находившейся под угрозой разрушения.

Просторная кухня с элементами старой конструкции дома / Фото инстаграм designboom.com

Старое здание было превращено в минималистичный, надежный дом, который является образцом того, как можно превратить фермерское угодья в стильный загородный дом.

Коридор с элементами старой конструкции дома / Фото инстаграм designboom.com

Значительная часть старой конструкции здания остается видимой внутри дома (деревянные стены, а также балки на потолке). Современные элементы, такие как комод с подвесными лампочками в столовой или темные металлические лестницы, сочетают прошлое с современностью .

Необработанный дверной проем / Фото инстаграм designboom.com

Кухня-столовая / Фото инстаграм designboom.com

Уютная гостиная с печью-камином / Фото инстаграм designboom.com

Эффектная ванна с деревянными элементами / Фото инстаграм designboom.com

Читайте также Как выглядит "космический дом" для аренды под Львовом фото

Просторный подоконник обработанный деревом / Фото инстаграм designboom.com