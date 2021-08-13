Используйте эти идеи: фото невероятно светлых и уютных гостиных для вдохновения

Дом должен быть местом силы, способствовать отдыху и заряжать энергией. Поэтому, когда дело доходит до дизайна интерьера, лучше запастись актуальными идеями, которые помогут обустроить дом вашей мечты.

Мы отобрали несколько вечных интерьеров, которые вдохновляют дизайнеров на новые работы. Просмотрите их, чтобы определиться, какой дизайн импонирует именно вам. Возможно, один из этих вариантов станет предвестником будущего ремонта в гостиной.

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Для тех, кто любит искусство



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Благодаря искусству, в этом интерьере нет "пробелов на стене". Это делает помещение теплым, уютным и продуманным до мелочей.

Для тех, кто хочет уюта



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Глубоко продуманный и практичный дизайн с большим количеством текстиля учитывает интересы владельцев дома. Здесь все на своем месте, что делает это место идеальным для отдыха.

Если вы мечтаете о современном доме



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



​Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Акцентный стул и стеллаж с книгами способны сделать традиционную гостиную более персонализированной под ваши нужды.

Гостиная для уединения



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Минимум мебели и ненавязчивые формы, этот дизайн учел все нюансы, чтобы создать дом мечты. Вы тоже можете достичь этого эффекта, добавив большое количество подушек и текстиля.

Если вы любите путешествия



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Эта гостиная принадлежит фотографу и путешественнице. Ее гостиная – это смесь сельских мотивов и природных элементов на фоне чистого минимализма. Используйте подобный стиль, чтобы интегрировать сувениры из своих путешествий в декор.

Если вы фанат ретро-дизайна

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашей дома. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Применение углового дивана и мебель под ретро, сможет качественно отличить вашу гостиную от других.

Если ваш дом является рабочим местом



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Если вы работаете дома, вам понадобится помещение, где вы сможете отдохнуть от рутинных дел. Эта гостиная как раз такой вариант.