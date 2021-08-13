Мы отобрали несколько вечных интерьеров, которые вдохновляют дизайнеров на новые работы. Просмотрите их, чтобы определиться, какой дизайн импонирует именно вам. Возможно, один из этих вариантов станет предвестником будущего ремонта в гостиной.

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Для тех, кто любит искусство



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Благодаря искусству, в этом интерьере нет "пробелов на стене". Это делает помещение теплым, уютным и продуманным до мелочей.

Для тех, кто хочет уюта



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Глубоко продуманный и практичный дизайн с большим количеством текстиля учитывает интересы владельцев дома. Здесь все на своем месте, что делает это место идеальным для отдыха.

Если вы мечтаете о современном доме



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



​Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Акцентный стул и стеллаж с книгами способны сделать традиционную гостиную более персонализированной под ваши нужды.

Гостиная для уединения



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Минимум мебели и ненавязчивые формы, этот дизайн учел все нюансы, чтобы создать дом мечты. Вы тоже можете достичь этого эффекта, добавив большое количество подушек и текстиля.

Если вы любите путешествия



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Эта гостиная принадлежит фотографу и путешественнице. Ее гостиная – это смесь сельских мотивов и природных элементов на фоне чистого минимализма. Используйте подобный стиль, чтобы интегрировать сувениры из своих путешествий в декор.

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашей дома. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте, заполнив соответствующую форму.

Если вы фанат ретро-дизайна



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Применение углового дивана и мебель под ретро, сможет качественно отличить вашу гостиную от других.

Если ваш дом является рабочим местом



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne



Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne

Если вы работаете дома, вам понадобится помещение, где вы сможете отдохнуть от рутинных дел. Эта гостиная как раз такой вариант.