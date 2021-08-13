Мы отобрали несколько вечных интерьеров, которые вдохновляют дизайнеров на новые работы. Просмотрите их, чтобы определиться, какой дизайн импонирует именно вам. Возможно, один из этих вариантов станет предвестником будущего ремонта в гостиной.
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Для тех, кто любит искусство
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Благодаря искусству, в этом интерьере нет "пробелов на стене". Это делает помещение теплым, уютным и продуманным до мелочей.
Для тех, кто хочет уюта
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Глубоко продуманный и практичный дизайн с большим количеством текстиля учитывает интересы владельцев дома. Здесь все на своем месте, что делает это место идеальным для отдыха.
Если вы мечтаете о современном доме
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Акцентный стул и стеллаж с книгами способны сделать традиционную гостиную более персонализированной под ваши нужды.
Гостиная для уединения
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Минимум мебели и ненавязчивые формы, этот дизайн учел все нюансы, чтобы создать дом мечты. Вы тоже можете достичь этого эффекта, добавив большое количество подушек и текстиля.
Если вы любите путешествия
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Эта гостиная принадлежит фотографу и путешественнице. Ее гостиная – это смесь сельских мотивов и природных элементов на фоне чистого минимализма. Используйте подобный стиль, чтобы интегрировать сувениры из своих путешествий в декор.
Если вы фанат ретро-дизайна
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Применение углового дивана и мебель под ретро, сможет качественно отличить вашу гостиную от других.
Если ваш дом является рабочим местом
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Светлые и уютные гостиные для вдохновения / Фото jennikayne
Если вы работаете дома, вам понадобится помещение, где вы сможете отдохнуть от рутинных дел. Эта гостиная как раз такой вариант.