Как использовать ширму в интерьере: 10 интересных вариантов

Ширми є одним із найпрактичніших способів розділити простір на окремі зони. Водночас їх використання є зручним декоративним рішенням, яке дозволяє додати кольорів та текстур без фарбування стін.

Ширмы пришли к нам с востока. Страной, которая начала использовать их в своих домах является Китай. Первоначальная функция таких конструкций была не столько декоративной, сколько мистически-религиозной. Считалось, что ширма препятствует проникновению духов. Впоследствии моду подхватила Япония. Здесь начинается история росписи перегородок.

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Сегодня ширмы изготавливаются из различных материалов, их покрывают разными цветами и рисунками. Это делает их максимально универсальным предметом, который легко адаптируется к любому стилю интерьера. Обычно ширмы применяют для разделения открытых пространств, но иногда они встречаются исключительно для разбавления пространства, как подушки или шторы. Какой вариант подойдет вам – зависит от планировки дома. Но вы точно сможете использовать что-то из этих 10 идей.

Столовая



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

Столовая – то пространство, где ширма устанавливается как для отделения зоны обедов от помещения для приготовления пищи, так и для украшения пространства. Дизайнеры советуют использовать ширму из такого же материала, как и стол. Стулья наоборот должны быть разноцветными, чтобы сделать пространство более современным.

Гардероб



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

Это, пожалуй, самое распространенное использование ширм. Чтобы обустроить пространство за перегородкой, установите здесь вешалку, тумбу с обувью и большое зеркало.

Изголовье

Широкий выбор дизайнов предлагает использовать ширмы вместо классического изголовье.

Входная зона



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

Часто в квартирах нет классического холла, в этом случае дизайнеры советуют разделить пространство минималистическими и компактными ширмами, которые не "съедят" много пространства, но помогут устроить стильный прихожую.

Ванная



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

Еще одно место, где раньше ставили ширму, – ванная комната. Поскольку, таким образом аристократы отделяли ванну от раковины, сегодня этот вариант остается актуальным для шикарных интерьеров с просторными ванными.

Детская спальня

Ширма помогает уединиться, особенно, если в одной комнате живут двое детей. Таким образом, этот элемент может разграничить пространство и обеспечить каждому ощущение приватности.

Терраса с ширмой



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

Хотя ширмы обычно размещаются внутри помещений, сегодняшние террасы и балконы тоже требуют физического разграничения. Поэтому дизайнеры все чаще обращаются к использованию ширм под открытым небом.

Кабинет



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

В квартирах с небольшим количеством комнат, ширма может создать изолированную зону для учебы и работы.

Зона для творчества



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

То же самое касается места для занятий музыкой или рисованием. Расположив за ширмой музыкальный инструмент или мольберт, вы получаете место для уединения.

Гостиная



Как использовать ширму в интерьере / Фото Pinterest

Размещение ширмы в гостиной – один из лучших способов украсить комнату и придать ей особых акцентов.