Несмотря на то, что мы живем в эпоху железо и газобетона, некоторые архитекторы все еще выбирают каменные конструкции. Особенно массово это происходит в южных странах, дома которых построены из местных каменных блоков. Сегодня мы покажем несколько современных примеров, которые подскажут, как добавить роскоши в свой дом.

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Для проекта Residence in Livadia, архитекторы подошли особенно тщательно. В каждой комнате можно увидеть куски открытого камня, а в спальне с выходом на террасу, этому материалу посвящена целая стена. Таким образом команда архитекторов вписала помещение в общий ландшафт и подчеркнула сочетание архитектуры и природы.



Спальня с камнем / Фото Archdaily

Некоторые архитекторы также решают встраивать камень в новые постройки, чтобы создать дополнительный акцент на стенах. GreenHouse, например, остановился не только на природном материале. Кроме него лестничную клетку украшает дизайнерская металлическая конструкция.



Новый дом с камнем / Фото Archdaily

Использование камня – очень привлекательный подход для реконструкции жилых проектов, поскольку такое решение позволяет достичь особого контраста. Этот дом отличается не только старинными каменными стенами, но и инновационными решениями из натурального камня. Это позволяет провести визуальную линию между гладкими, оштукатуренными и окрашенными поверхностями и резкостью камня.



Сочетание текстур / Фото Archdaily





​Сочетание текстур / Фото Archdaily

Другой способ включить камень в проект – использовать его на внешних стенах. Это не только дорогой декоративный акцент, но и элемент, который подчеркнет приватность дома.

Применение камня в экстерьере / Фото Archdaily



Применение камня для оформления заднего двора / Фото Archdaily

Еще один вариант – использование необработанного природного камня в сочетании с деревом, кирпичными стенами и стеклом.



Камень в современных апартаментах / Фото Archdaily



Камень в современных апартаментах / Фото Archdaily

Камни становится менее популярным из-за разработки и внедрения в строительство новых материалов, которые могут имитировать узоры и цвета. Сегодня природный элемент используют для избежания неэкологических материалов, а также для подчеркивания связи с природой. Во время реновации проекту CR Apartment, архитекторы решили минимизировать использование дополнительных элементов и выделить оригинальные каменные стены. Этой идеей пронизано все пространство, а разнообразие текстур делает его более глубоким и подчеркивает историческое значение.



Камни в интерьере / Фото Archdaily

Благодаря многообразию текстур и долговечности, камень остается удачным выбором для тех, кто хочет подчеркнуть особенность своего дома, красоту местности или выделить другие строительные техники. В любом случае природный камень поможет создать изысканный и эстетически привлекательный проект.