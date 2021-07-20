Дизайнеры рассказали, как использовать площадь небольшой квартиры на максимум

Понимание, как оформить небольшое пространство – невероятно важная вещь. Только так вы сможете создать место, которое будет соответствовать вашим потребностям и не спровоцирует дискомфорт. Сегодня мы поговорим о базовых правилах обустройства небольших помещений, которые помогут вам в будущем.

Соблюдение однотонной цветовой гаммы и заполнение пространства нефункциональными вещами – самые распространенные ошибки при оформлении небольших помещений. Также дизайнеры придерживаются мнения, что использование мебельных гарнитур может сделать комнату визуально уже, поскольку в интерьере "будет считываться" только одна нота.

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Пренебрежение стенами – еще один типичный промах. Если каждый предмет находится на полу, вы быстро заметите, насколько загроможден ваш дом. Использование высоты поможет поместить больше, не занимая много места.

С ошибками разобрались. Но как их устранить? Дизайнеры советуют воспользоваться этими 3 решениями.

Функциональная мебель



Используйте многофункциональную мебель / Фото Davinci Life Style

Чтобы оптимизировать небольшое пространство, важно заполнить его мебелью, которая вдвое превышает количество ваших вещей. Вместо тумбочки с одним ящиком, купите ту, которая вмещает 2 – 3 отдельные секции для хранения.

Корзины для хранения вещей – невероятно удачное решение. Вы можете спрятать их как под кроватью, так и на полках шкафов. Кроме того, выбирая корзины одного стиля, вы можете использовать их в качестве декора, разместив на видном месте. Здесь вы сможете хранить зарядные устройства, журналы или косметические средства.



Корзины для хранения в детской комнате / Фото dlmag

Дизайнеры говорят, что шкаф может стать полноценным развлекательным центром. Просто установите экран телевизора на двери, вмонтируйте в ящики игровую консоль и наслаждайтесь уникальной TV-стеной.

Думайте нестандартно и когда обустраиваете кухонное пространство. Попробуйте использовать крючки, чтобы развесить кухонные аксессуары, которые всегда должны быть под рукой в процессе приготовления пищи.

Сочетайте высокую и низкую мебель



Использование мебели различных размеров позволит разделить комнату на зоны / Фото Pintetest

Вы могли думать, что использование низкой и компактной мебели – лучший выбор для обустройства небольшой комнаты, однако это может сделать пространство меньше, чем оно есть на самом деле.

Смешивая горизонтальную и вертикальную мебель, вы создаете необходимый баланс в пространстве. Поэтому дополните низкий диван стульями на длинных ножках и продолговатым стеллажом для хранения книг.

Найдите свой стиль



Найдите свой стиль / Фото Popsugar

Копирование чужого или подражание трендам не помогут вам достичь удачного результата, поэтому самое главное, что нужно помнить при оформлении пространства – ваш личный стиль. Комфортное то помещение, которое учитывает ваши потребности, вкусы и хобби. Обратите внимание на мельчайшие детали и поместите в комнате только то, что имеет значение для вас.