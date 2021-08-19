Как использовать корзины в интерьере: 10 практических идей с примерами

Существует ли одна универсальная вещь, которая способна систематизировать все ваши вещи в помещениях различного назначения? Эксперты утверждают, что да. И эта вещь – корзина.

Корзины – один из самых универсальных и практичных элементов декора. Кроме эстетической функции они способны скрывать беспорядок и упорядочивать мелкие вещи, которые часто теряются в доме.

Читайте также Как правильно выставить температурный режим кондиционера для идеальной атмосферы

Делимся идеями, которые помогут вписать плетеные изделия в любой интерьер.

В прихожей

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Несколько корзин на верхней полке шкафа в прихожей помогут избежать беспорядка, спровоцированного шарфами, шапками и перчатками.

Еще одно хорошее решение – расположить корзину в которой будут храниться гостевые тапочки, паста для обуви, стельки и другие мелочи.

В кухне

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Если в вашей кухне есть свободное пространство между кухонным уголком и потолком, попробуйте заполнить его корзинами. Плетеные изделия с высокими бортами скроют кухонные аксессуары, которые вы редко используете. Кроме того, вы можете использовать небольшие корзины, чтобы систематизировать в них все мелкие вещи, вроде баночек со специями.

Для фруктов и овощей

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Благодаря натуральным материалам, корзины красиво смотрятся на кухне. А в сочетании с яркими фруктами и овощами они превращаются в незаменимый декоративный элемент для сервировки стола.

Вместо полок

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Если вам не хватает полок для аксессуаров, канцелярии или бытовой химии – смело используйте корзины. Подвесной вариант способен заменить полку и цена такого дополнения будет значительно ниже.

У камина

Позаботьтесь не только об интерьере, но и уюте. С системой кондиционирования Daikin это легко! Вентиляция, бесшумность, устранение аллергенов и вирусов – это не все преимущества кондиционеров Daikin. Ознакомиться подробнее с продукцией и получить консультацию от специалиста можно на сайте

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Корзины удачно сочетаются с каминами, поэтому их часто используют для хранения дров. Даже если у вас декоративная печь, плетённый элемент станет прекрасным дополнением к этой зоне.

Для ванной

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Порядок в небольших помещениях, таких как санузлы, – отдельная тема для обсуждения. Недостаточное количество площади часто приводит к накоплению мелких вещей в одном углу. Чтобы избежать скопления предметов личной гигиены и скрыть их от посторонних глаз, воспользуйтесь корзинами.

Для грязного белья

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Это, пожалуй, самый типичный и распространенный способ использования корзин в интерьере. Главное – выбрать вариант из натуральных материалов. Это не только продлит срок его эксплуатации, но и улучшит вид санузла.

Закрытые полки на открытых стеллажах

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Плетеные изделия – это удачная альтернатива картонным коробкам и деревянным ящикам. Любой открытый стеллаж может стать закрытой системой хранения, если вы подберете корзины под размеры полок.

Для игрушек в детской

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Корзины обеспечивают порядок в детской комнате и добавляют в нее больше уюта и тепла.

К теме 10 причин беспорядка в детской комнате и как с ним бороться: советы дизайнеров интерьера

Постель и текстиль

Как использовать корзины в интерьере / Фото Pinterest

Если комод и шкаф заняты и у вас нет куда спрятать подушки, постельное белье и резервный текстиль, смело используйте корзины и для этой потребности.