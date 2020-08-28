Трехкомнатная, однако тесная квартира из Братиславы, в Словакии подверглась капитальному ремонту. Довольно низкие потолки и крошечный санузел не помешали создать удобную и стильную квартиру. Больше об обновленном интерьере – читайте в материале.

Прихожая в этой квартире является центральной комнатой из-за устаревшей планировки дома, пишет Archdaily.

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Первым шагом дизайнеров было объединение гостиной и кухни. Визуальное разделение между комнатами обеспечивает большой деревянный шкаф.

Шкаф здесь выполняет роль перегородки / Фото Archdaily

Интерьер здесь преимущественно белого цвета, а пол покрыт деревянным паркетом. Однако концепция дизайна помещения опирается на контраст между белым и яркими основными цветами.

Даже канализационная труба может стать элементом декора / Фото Archdaily

Красная и синяя мебель и элементы декора здесь играют роль цветового акцента на кухне и в ванной, на фоне белой плитки. Этот принцип повторяется в каждой комнате квартиры.

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