Как использовать яркие цвета в интерьере: фото примера из Словакии
Трехкомнатная, однако тесная квартира из Братиславы, в Словакии подверглась капитальному ремонту. Довольно низкие потолки и крошечный санузел не помешали создать удобную и стильную квартиру. Больше об обновленном интерьере – читайте в материале.
Прихожая в этой квартире является центральной комнатой из-за устаревшей планировки дома, пишет Archdaily.
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Первым шагом дизайнеров было объединение гостиной и кухни. Визуальное разделение между комнатами обеспечивает большой деревянный шкаф.
Шкаф здесь выполняет роль перегородки / Фото Archdaily
Интерьер здесь преимущественно белого цвета, а пол покрыт деревянным паркетом. Однако концепция дизайна помещения опирается на контраст между белым и яркими основными цветами.
Даже канализационная труба может стать элементом декора / Фото Archdaily
Красная и синяя мебель и элементы декора здесь играют роль цветового акцента на кухне и в ванной, на фоне белой плитки. Этот принцип повторяется в каждой комнате квартиры.
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