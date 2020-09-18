В коллекцию вошли торшеры, люстры и настольные лампы. Художник создал их из остатков различных материалов, которые нашлись в его мастерской.

Серия работ испанца Начо Карбонелла стала искусством, которое граничит с функциональностью, сообщает Djournal.

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Лампы, словно деревья, "растут" из основы / Фото Designboom

Художник сначала создал основу светильников – своеобразный "камень". На самом деле основа состоит из бумаги, силикона, металла и стальной сетки. Понадобилось все, что валялось в мастерской.



Размеры биоморфных ламп достаточно большие / Фото Wsimag

Начо Карбонелл – один из самых нестандартных и эпатажных художников современности. Известен своими биоморфными работами. Создал серию фантастических дизайнерских работ "Carbonell Diversity" для Galleria Rossana Orlandi. Начо родился в Испании, а его студия находится в Нидерландах.



Светильники имитируют неправильные формы настоящих деревьев / Фото Carpetersworkshopgallery

С основы прорастает "стебель" лампы, а дальше формируется "кокон" или "крона" – все как в природе.

Абажуры ламп созданы из металлической сетки. Этот материал достаточно просто выгибать, придавая ему причудливых, хаотических форм. Сетка, словно кокон, обволакивает древовидную основу с "ветками".



Необычные лампы продают на различных интернет-аукционах / Фото DesignGallerist

Коконы ламп окрашены в светлые оттенки: бледно-розовый и голубой.

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Коллекция необычных светильников продолжает серию предметов декора под названием Light Mesh. Это можно перевести как "Световая сетка". В серию также вошла разнообразная мебель, формы которой взяты из природы и бесконечной фантазии автора.

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