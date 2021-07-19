Место на стене позади дивана играет важную роль в интерьере. От его наполнения зависит общая атмосфера и настроение пространства. Впрочем, есть несколько способов, которые универсальны для любого дома или квартиры.

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Картины

Искусство на стенах – это всегда хорошее решение. Картин никогда не бывает много, но стоит помнить: подбирать их следует со вкусом и с оглядкой на общую композицию пространства. Контраст – это хорошо только до определенной степени.

Стена искусства – отличная идея / Фото Apartmenttherapy

Винтаж

Винтаж всегда был в моде, поэтому не стоит бояться украсить пространство рядом с диваном древностями. Они придадут месту уюта, будут способствовать снятию стресса и глубоким размышлениям.

Винтаж всегда будет в моде / Фото Apartmenttherapy

Полки

Книги, вазоны, художественные статуэтки – рядом с диваном эти предметы выглядят гармонично. Кроме того полки можно рассматривать не только как дополнительное место для хранения вещей, но и как важный элемент интерьера.

Полки имеют как функциональное, так и эстетическое назначение / Фото Apartmenttherapy

Дополнительное освещение

Светильник рядом с диваном – хороший способ выделить эту зону из общей картины. Идеально, если светильник взаимодействует с другими элементами – это придаст определенную динамику.

Свет у дивана лишним не будет / Фото Apartmenttherapy