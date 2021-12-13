Искусство в интерьере: что нужно знать, чтобы не совершить ошибок

Искусство – это "изюминка" любого пространства. Просто невозможно представить помещение, в котором не будет ноток прекрасного.

Искусство – неотъемлемая составляющая любого современного интерьера. Но иногда в желании подчеркнуть собственную индивидуальность владельцы помещений совершают ошибки, которые портят общее впечатление.

Кстати Как у Керри Брэдшоу: обустройство идеального гардероба

Во-первых – художественное произведение должно гармонично сочетаться с настроением интерьера. Картина, скульптура или другой элемент не являются самостоятельным объектом, а выступают в качестве дополнения, своеобразных "специй".

Нежный контраст / Фото Pinterest

Вместе с тем искусство – это своеобразный якорь для внимания. Если вы добавили в пространство художественную композицию – позаботьтесь о том, чтобы она была хорошо освещена, а рядом была мебель, которая позволит долго ею наслаждаться.

Если пространству не хватает окон – стоит посмотреть на картины с прямыми линиями и схематическими элементами. Они всегда расширяют пространство, компенсируя нехватку окон.

На недостаток выбора жаловаться не приходится / Фото Pinterest

Главное, о чем следует помнить – не надо гнаться а искусством только ради искусства. Оно должна не только дополнять пространство, но и отражать характер жителей, передавать их внутренний мир. Без этого искусство в интерьере просто бессмыслено.