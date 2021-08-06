Сегодня кондиционер известный как устройство для охлаждения воздуха в жилых и коммерческих помещениях. Первое устройство сконструировал американский инженер Уиллис Кэрриер в 1902 году.

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Кондиционер предназначался не столько для охлаждения воздуха в помещении, как для борьбы с влажностью. В 1940-х годах кондиционер покорил весь мир, а впоследствии были изобретены сплит-системы.

Постепенно кондиционеры покорили весь мир / Фото Daikin Stylish

Конструкция кондиционера

Современные кондиционеры, известные как сплит-системы, состоят из двух блоков – внешнего и внутреннего. Внешний блок состоит из вентилятора, конденсатора, компрессора, платы управления, фильтра, клапана и штуцерных соединений, а защищает это все специальный корпус.

Внутренний блок имеет немного большую "начинку": панель (с решеткой), фильтр грубой очистки, систему фильтров, которая зависит от модели кондиционера, вентилятор, испаритель, горизонтальные и вертикальные жалюзи, индикаторную панель, штуцерные соединения и плату управления.

Нынешние кондиционеры состоят из двух блоков / Фото Daikin Stylish

Принцип работы кондиционера

Среди владельцев кондиционеров довольно широко распространено мнение, что устройство выделяет холод и наполняет им комнату. На самом деле работает кондиционер абсолютно противоположно – он поглощает тепло благодаря жидкости, которая испаряется.

Компрессор, конденсатор (внешний блок) и испаритель (внутренний блок) благодаря трубкам из меди объединены в замкнутый контур. Внутри этого контура циркулирует хладагент. Компания Daikin создала самый перспективный в мире хладагент R-32, который имеет лишь 1/3 от влияния на глобальное потепление своего предшественника R-410A, повышает энергоэффективность оборудования на 10% и уменьшает объем заправки на 30%.

Кондиционер в доме – невероятный комфорт / Фото Daikin Stylish

Хладагент в виде газа из испарителя перемещается в компрессор, где происходит его сжатие. Его температура повышается до 90 градусов, и он перемещается в конденсатор. Теперь его температура снижается, и он переходит в жидкое состояние.

На следующем этапе из помещения забирается тепло, а смесь жидкого и газообразного фреона перемещается в испаритель, где он приобретает газообразное состояние. Следовательно, в помещении стало меньше теплого воздуха, а из кондиционера поступает холодный поток, температуру которого устанавливает сам пользователь.

Инверторные кондиционеры

Главное отличие инверторных кондиционеров в том, что они работают не по принципу "включения-выключения", а плавно регулируют мощность. Это позволяет двигателю компрессора работать в экономном режиме, что очень существенно увеличивает производительные показатели кондиционера.

Еще одним преимуществом таких кондиционеров несомненно является стабильный температурный режим помещения при значительно меньшем потреблении электроэнергии.

Возможности современных кондиционеров

Сегодня каждый производитель кондиционеров пытается улучшить устройство и придать ему как можно больше функций. Например, компания Daikin запатентовала 1500 технологий, которые делают кондиционер максимально экономным. Кроме функциональности, современные кондиционеры должны обеспечивать эстетичность, поскольку стали важным элементом интерьера.

Ярким примером современного кондиционера, который радует функционалом и эстетикой, является Daikin Stylish. Компактный настенный блок в четырех цветах гармонично подойдет к любому интерьеру. Оптимизированный поток воздуха гарантирует комфортный микроклимат в помещении, а усовершенствованные вентиляторы и компрессоры обеспечат баланс между температурой и влажностью, тогда как трехслойная шумоизоляция позволит никогда не беспокоиться о громкости кондиционера.

Современные кондиционеры – это о бережливости и функциональности / Фото Daikin Stylish

Инновационная технология Flash Streamer удаляет из воздуха пыль, аллергены и любые неприятные запахи. Кроме того, смарт-технологии управления дарят приятное "общение" пользователя и устройства.

Максимальный комфорт, высокое качество, энергоэффективность и современные технологии – это ваш выбор при покупке кондиционера. Daikin Stylish – это идеальное решение для любого пространства, которое сочетает в себе функциональную инновационность и эстетическое совершенство.