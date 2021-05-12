Часто дизайнеры используют стеклянные перегородки для внутреннего зонирования помещения . Это позволяет не обременять пространство и делает его светлее .
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# 1
Дизайнер интерьера Лера Брумина решила использовать внутреннюю стеклянную перегородку, как разумное решение проблемы со светом в квартире, где одна сторона чрезвычайно яркая, а задняя половина гораздо темнее. Вместо стен она использовала раздвижные стеклянные двери , чтобы отделить комнаты, пропуская свет из окон с одной стороны квартиры через все пространство. Красочные мебель и детали также делают ее светлее.
Яркий дизайн и лаконичные формы / Фото dezeen
# 2
Ремонт дома викторианской эпохи в Торонто привел к перепланировки пространства. В результате дизайнеры создали офис, что отрекается за стеклянной стеной в черном обрамлении , которая является одновременно декоративным элементом и создает отдельную комнату, не делая кухню меньше.
Минималистичный дизайн и удачное функциональное решение / Фото dezeen
# 3
Эти роскошные апартаменты отличаются богатым сочетанием материалов и цветов, включая зеленый и серый мрамор. Перегородку были демонтированы, чтобы создать гостиную и столовую открытого плана, отделяя их золотым металлическим каркасом с декоративными застекленными окнами. Это также отделяет обеденную зону от коридора.
Цветной металл и благородные материалы делают интерьер интересным и стильным / Фото dezeen
# 4
В комнатах с высокими потолками, таких как эта лондонская квартира, которую освежил Сурман Уэстон, использование застекленных внутренних окон над дверью – это разумный способ впустить больше света в комнату. Такие окна есть и декоративными, и практичными.
Интересное решение для дверного проема / Фото dezeen
# 5
Atelier XÜK превратил бывшую начальную школу в Китае на бутик-отель с гостевыми спальнями с деревянным полом и кроватями. Отделены "деревянными кубиками" ванные комнаты содержат душевые кабины. В некоторых местах деревянные перегородки были застеклены защиты от воды. Это создает светлую ванную комнату, которая имеет чувство приватности.
Отграничения душевой зоны с помощью деревянных перегородок со стеклом / Фото dezeen
# 6
Интересное решение для защиты кухни от столовой со стеклянной вставкой, которое придает дизайну кухни ощущение, похожее на ресторан. Ребристое стекло вставлено в деревянный каркас, скрывает помещение кухни от более спокойного жилого помещения. Такое решение имеет красивый вид, что добавляет эстетики квартире.
Отграничения кухни с помощью деревянной перегородки со стеклом / Фото dezeen
# 7
Коммерческие помещения также могут получить выгоду от внутреннего остекления, например, в адвокатском бюро в Бельгии. Большие застекленные внутренние стены и окна помогают разбить комнаты. Перегородки из стекла и черной стали создают закрытые помещения для переговоров и контрастируют с побеленными стенами.
Комфортное и стильное помещение для переговоров / Фото dezeen
# 8
Раздвижные стеклянная перегородка выполняет функцию для разделения комнат в квартире, а матовое стекло добавил больше приватности между спальнями и общими помещениями.
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Комфортное и стильное помещение для переговоров / Фото dezeen
# 9
Дизайнер Агнешка овсяная имела целью создать спокойную квартиру для супругов и использовала для этого простую палитру материалов и природные цвета. Стеклянная стена от пола до потолка между коридором квартиры и спальней имеет белое обрамление, которое соответствует обычным белым стенам и было подвешено белыми шторами – умный способ создать более уютное пространство по желанию.
Светлые цвета и простые формы добавили легкости помещению / Фото dezeen
# 10
Даже без остекления внутренние окна помогают расширить пространство. Он может быть открытым или закрытым при необходимости, создавая комнату, которую можно использовать по-разному в зависимости от ее назначения.
Уютный интерьер в скандинавском стиле / Фото dezeen