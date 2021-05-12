Часто дизайнеры используют стеклянные перегородки для внутреннего зонирования помещения . Это позволяет не обременять пространство и делает его светлее .

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# 1

Дизайнер интерьера Лера Брумина решила использовать внутреннюю стеклянную перегородку, как разумное решение проблемы со светом в квартире, где одна сторона чрезвычайно яркая, а задняя половина гораздо темнее. Вместо стен она использовала раздвижные стеклянные двери , чтобы отделить комнаты, пропуская свет из окон с одной стороны квартиры через все пространство. Красочные мебель и детали также делают ее светлее.

Яркий дизайн и лаконичные формы / Фото dezeen

# 2

Ремонт дома викторианской эпохи в Торонто привел к перепланировки пространства. В результате дизайнеры создали офис, что отрекается за стеклянной стеной в черном обрамлении , которая является одновременно декоративным элементом и создает отдельную комнату, не делая кухню меньше.

Минималистичный дизайн и удачное функциональное решение / Фото dezeen

# 3

Эти роскошные апартаменты отличаются богатым сочетанием материалов и цветов , включая зеленый и серый мрамор. Перегородку были демонтированы, чтобы создать гостиную и столовую открытого плана , отделяя их золотым металлическим каркасом с декоративными застекленными окнами . Это также отделяет обеденную зону от коридора.

Цветной металл и благородные материалы делают интерьер интересным и стильным / Фото dezeen

# 4

В комнатах с высокими потолками, таких как эта лондонская квартира, которую освежил Сурман Уэстон, использование застекленных внутренних окон над дверью – это разумный способ впустить больше света в комнату . Такие окна есть и декоративными, и практичными.

Интересное решение для дверного проема / Фото dezeen

# 5

Atelier XÜK превратил бывшую начальную школу в Китае на бутик-отель с гостевыми спальнями с деревянным полом и кроватями. Отделены "деревянными кубиками" ванные комнаты содержат душевые кабины. В некоторых местах деревянные перегородки были застеклены защиты от воды. Это создает светлую ванную комнату, которая имеет чувство приватности.

Отграничения душевой зоны с помощью деревянных перегородок со стеклом / Фото dezeen

# 6

Интересное решение для защиты кухни от столовой со стеклянной вставкой , которое придает дизайну кухни ощущение, похожее на ресторан. Ребристое стекло вставлено в деревянный каркас , скрывает помещение кухни от более спокойного жилого помещения. Такое решение имеет красивый вид, что добавляет эстетики квартире.

Отграничения кухни с помощью деревянной перегородки со стеклом / Фото dezeen

# 7

Коммерческие помещения также могут получить выгоду от внутреннего остекления, например, в адвокатском бюро в Бельгии. Большие застекленные внутренние стены и окна помогают разбить комнаты . Перегородки из стекла и черной стали создают закрытые помещения для переговоров и контрастируют с побеленными стенами.

Комфортное и стильное помещение для переговоров / Фото dezeen

# 8

Раздвижные стеклянная перегородка выполняет функцию для разделения комнат в квартире, а матовое стекло добавил больше приватности между спальнями и общими помещениями.

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Комфортное и стильное помещение для переговоров / Фото dezeen

# 9

Дизайнер Агнешка овсяная имела целью создать спокойную квартиру для супругов и использовала для этого простую палитру материалов и природные цвета . Стеклянная стена от пола до потолка между коридором квартиры и спальней имеет белое обрамление, которое соответствует обычным белым стенам и было подвешено белыми шторами – умный способ создать более уютное пространство по желанию.

Светлые цвета и простые формы добавили легкости помещению / Фото dezeen

# 10

Даже без остекления внутренние окна помогают расширить пространство. Он может быть открытым или закрытым при необходимости, создавая комнату, которую можно использовать по-разному в зависимости от ее назначения.