Мы можем не замечать как то, что нас окружает, непосредственно влияет на нашу жизнь. Это касается как домашнего, так и рабочего пространства.

Интерьер – это не только об эстетике, но и о психологии и комфорте. Как важно то, что нас окружает. Поэтому если у вас снижена производительность и постоянно хочется "просто полежать" , то стоит обратить внимание на среду обитания. Красивый интерьер и порядок могут изменить вашу жизнь к лучшему. Студия дизайна sd_interior_designn рассказывает, как улучшить самочувствие при помощи порядка .

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Беспорядок , избыточное количество ненужных вещей забирает большое количество нашей энергии. Когда человека окружает беспорядок , он постоянно растерян , что-то ищет, забывает, не может собраться с мыслями , в результате тратит свою производительность. Хаос дома плавно переходит на другие сферы жизни . То же касается ненужных вещей, очень часто они становятся причиной постоянного беспорядка. Если вам трудно выбрасывать вещи, попробуйте придерживаться правила: "Если один год я этим не пользуюсь , то эта вещь мне не нужна , и с ней стоит попрощаться ". Чем больше пространства вокруг, тем вам будет комфортнее в вашем жилище.

Опрятный коридор создает ощущение ухоженности квартиры, как только вы приходите домой / Фото инстаграм sd_interior_designn

Рабочее пространство также не советуем засорять. Если в офисе много разбросанных бумаг, папок, каталогов и другой канцелярии, скорее всего, то же происходит и в делах компании. Когда нет порядка , структурированной работы , это негативно повлияет на финансовую сторону. Если вы придете в большую успешную компанию, беспорядка там не увидите, чаще всего офис выполнен в стиле минимализм и пространство благоустроено.

Чистое рабочее место повышает общую производительность работников / Фото инстаграм antonov.desi gn

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Чистота вокруг и красивый интерьер добавляют энергии . Каждый раз, когда вы касаетесь к хорошей дверной ручки, качественному смесителю, включаете свет по разным сценариям, г отовите на опрятной кухни, отдыхаете на удобном диване – такие, на первый взгляд, простые вещи положительно влияют на наше настроение и добавляют энергии, – утверждают дизайнеры.

Если вас беспокоят: тревожность, несобранность, растерянность, кажется, что вы в постоянном стрессе , возможно, стоит изменить то, что вас окружает и это поможет. Одна из популярных привычек богатых людей – это после сна застилать кровать. Можно начать с незначительных изменений: помытой от утреннего кофе чашки , аккуратно сложенной обуви после прихода домой. Вы будете гордиться своим прогрессом и впоследствии это превратится в полезную привычку .