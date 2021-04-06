Как интерьер влияет на наше настроение и производительность: неожиданные выводы дизайнеров
Мы можем не замечать как то, что нас окружает, непосредственно влияет на нашу жизнь. Это касается как домашнего, так и рабочего пространства.
Источник:Инстаграм sd_interior_designn
Интерьер – это не только об эстетике, но и о психологии и комфорте. Как важно то, что нас окружает. Поэтому если у вас снижена производительность и постоянно хочется "просто полежать", то стоит обратить внимание на среду обитания. Красивый интерьер и порядок могут изменить вашу жизнь к лучшему. Студия дизайна sd_interior_designn рассказывает, как улучшить самочувствие при помощи порядка.
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- Беспорядок, избыточное количество ненужных вещей забирает большое количество нашей энергии. Когда человека окружает беспорядок, он постоянно растерян, что-то ищет, забывает, не может собраться с мыслями, в результате тратит свою производительность. Хаос дома плавно переходит на другие сферы жизни. То же касается ненужных вещей, очень часто они становятся причиной постоянного беспорядка. Если вам трудно выбрасывать вещи, попробуйте придерживаться правила: "Если один год я этим не пользуюсь, то эта вещь мне не нужна, и с ней стоит попрощаться ". Чем больше пространства вокруг, тем вам будет комфортнее в вашем жилище.
Опрятный коридор создает ощущение ухоженности квартиры, как только вы приходите домой / Фото инстаграм sd_interior_designn
- Рабочее пространство также не советуем засорять. Если в офисе много разбросанных бумаг, папок, каталогов и другой канцелярии, скорее всего, то же происходит и в делах компании. Когда нет порядка, структурированной работы, это негативно повлияет на финансовую сторону. Если вы придете в большую успешную компанию, беспорядка там не увидите, чаще всего офис выполнен в стиле минимализм и пространство благоустроено.
Чистое рабочее место повышает общую производительность работников / Фото инстаграм antonov.desi gn
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Если вас беспокоят: тревожность, несобранность, растерянность, кажется, что вы в постоянном стрессе, возможно, стоит изменить то, что вас окружает и это поможет. Одна из популярных привычек богатых людей – это после сна застилать кровать. Можно начать с незначительных изменений: помытой от утреннего кофе чашки, аккуратно сложенной обуви после прихода домой. Вы будете гордиться своим прогрессом и впоследствии это превратится в полезную привычку.
Органайзеры для дома смогут помочь навести порядок, кроме того, они могут стать стильным декором для интерьера / Фото google
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