Если хотите сделать современный ремонт, который долго не будет терять актуальность, обратите внимание на советы дизайнеров. Они рассказывают о решениях, которые потеряли актуальность, а также обращают внимание на модные тренды.

Обратите внимание на советы специалистов, которые помогут сделать интерьер стильным надолго. Чтобы не переделывать ремонт и не покупать новую мебель второй раз сразу после ремонта, рассказываем об устаревших тенденциях в декоре спальни.

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Дерматиновая обивка кровати



Лучше заменить дерматиновую обивку на современные варианты / Фото Nedvijdom

Давно устаревший тренд. Лучше выбирайте варианты обивки из ткани любых цветов и фактур.

Каретная стяжка на изголовье



От кроватей с каретный стяжкой время отказаться / Фото Obustroeno

Допустимый вариант, но только для классических интерьеров. Для всех остальных обязательно выбирайте кровать с гладким изголовьем.

Ниша над изголовьем



Ниша над кроватью затрудняет процесс ремонта / Фото Dekoriko

Достаточно сложное решение, которое обременит интерьер и сделает ремонт дороже. Если хотите выделить зону кровати, лучше выберите вариант акцентной стены или асимметричных 3D-конструкций.

Шкаф-купе



Шкаф-купе подходит только для небольших помещений / Фото Zakaz-mebeli

Подходит только для очень маленького пространства. Если же место позволяет, выбирайте встроенные шкафы или конструкции с дверцами, которые открываются наружу.

Многоуровневый потолок



Конструкции из гипсокартона лучше не использовать / Фото Remboo

Давно устаревшая конструкция. Потолок должен быть гладким без лишних акцентов.

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Панно из картин над кроватью



Картины над кроватью имеют несколько устаревший вид / Фото Zen.yandex