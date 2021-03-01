Актуальное и устаревшее: на что обратить внимание в интерьере спальни
Если хотите сделать современный ремонт, который долго не будет терять актуальность, обратите внимание на советы дизайнеров. Они рассказывают о решениях, которые потеряли актуальность, а также обращают внимание на модные тренды.
Источник:24 канал
Обратите внимание на советы специалистов, которые помогут сделать интерьер стильным надолго. Чтобы не переделывать ремонт и не покупать новую мебель второй раз сразу после ремонта, рассказываем об устаревших тенденциях в декоре спальни.
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Дерматиновая обивка кровати
Лучше заменить дерматиновую обивку на современные варианты / Фото Nedvijdom
Давно устаревший тренд. Лучше выбирайте варианты обивки из ткани любых цветов и фактур.
Каретная стяжка на изголовье
От кроватей с каретный стяжкой время отказаться / Фото Obustroeno
Допустимый вариант, но только для классических интерьеров. Для всех остальных обязательно выбирайте кровать с гладким изголовьем.
Ниша над изголовьем
Ниша над кроватью затрудняет процесс ремонта / Фото Dekoriko
Достаточно сложное решение, которое обременит интерьер и сделает ремонт дороже. Если хотите выделить зону кровати, лучше выберите вариант акцентной стены или асимметричных 3D-конструкций.
Шкаф-купе
Шкаф-купе подходит только для небольших помещений / Фото Zakaz-mebeli
Подходит только для очень маленького пространства. Если же место позволяет, выбирайте встроенные шкафы или конструкции с дверцами, которые открываются наружу.
Многоуровневый потолок
Конструкции из гипсокартона лучше не использовать / Фото Remboo
Давно устаревшая конструкция. Потолок должен быть гладким без лишних акцентов.
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Панно из картин над кроватью
Картины над кроватью имеют несколько устаревший вид / Фото Zen.yandex
Лучше продумайте комплексный декор всей комнаты. Разрозненные картины выглядят старомодно и нестильно.
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