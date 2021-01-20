Кто из нас не мечтал о роскошном лофте с большими окнами и высокими потолками. Часто такие квартиры делают в промышленных зданиях, на заброшенных заводах и в недостроенных офисных центрах.

Идея делать квартиры в помещениях индустриального назначения пришла к нам с Запада. Про интерьер с типичным скандинавским характером сообщает ресурс Pufikhomes .

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Оригинальные светильники подчеркивают общий стиль в доме / Фото Pufikhomes

В этом помещении есть большие колонны и открытые балки, оставшиеся "на память" об истории здания.

Здесь большие окна, отделанные черным профилем. Все это подчеркивает типичный индустриальный стиль.



Дерево делает помещение теплым / Фото Pufikhomes

Квартира расположена в Стокгольме, Швеция. Ее сделали в помещении бывшего завода, который переобустроили под стильное жилье.

Обычно в таких зданиях делают помещения в стиле лофт, однако эта квартира имеет скандинавский характер.



Черный фасад кухни разбавили белым столом с цветными стульями / Фото Pufikhomes

В интерьере использовали типичные цвета: белый, серый и черный. Здесь много натурального дерева: из него сделан пол, столики, комоды.

Кухня и гостиная составляют единое открытое пространство. Интересным решением стали серые кухонные фасады и черные открытые полки для посуды.



Большие окна в черных рамах напоминают про индустриальный характер здания / Фото Pufikhomes

В интерьере спален использовали типичные для скандинавского стиля покрывала и текстиль. Стены украшают постеры и минималистичные картины.



Текстиль и дерево смягчают промышленные формы старого завода / Фото Pufikhomes

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