Сегодня, на примере работы студии Le House, разберем плюсы использования открытого кирпича в интерьере. Кроме этого, вы сможете почерпнуть порцию вдохновения и увидеть, что такое решение подходит для помещений любых назначений.

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Преимущества кирпича



Преимущества кирпича в интерьере / Фото Home Designing

Кирпич сам по себе является интересной текстурой, поэтому вам не придется думать о дополнительном оформлении стены, чтобы сделать пространство "объемным".

Кирпич – классический материал, который остается стильным несмотря на смену трендов и постоянную ротацию стилей.

Устойчивость к механическим повреждениям, из-за чего кирпич идеально подходит для ванной комнаты и кухни.

Кирпич обладает хорошей теплопроводностью. Как следствие – летом в доме будет сохраняться приятная прохлада, а зимой материал обеспечит драгоценное тепло.

Кирпич – прекрасный звукоизоляционный материал, из-за чего его выбирают для зданий, выходящих на оживленные улицы.

Кирпичная стена не будет загрязняться, а поверхность материала не поглощает пыль.

Кирпич изготовлен ​​из глины, свойства которой связывают с положительным микроклиматом среды.

Как использовать кирпич в интерьере



Растение контрастирует с красной кирпичной кладкой / Фото Home Designing

Лофтовый интерьер квартиры площадью 180 квадратных метров, использует кирпич в каждой жилой и технической зоне. Кладка стала как потрясающим фоном для мотоцикла владельца, так и практическим элементом, который служит несущей конструкцией.



Интерьер с открытым кирпичом / Фото Home Designing

Кирпич в этом лофте сопряжен с большим количеством других индустриальных элементов. Стальные лестницы, ведущие на второй уровень квартиры, начинаются с уникальной бетонной лавки.



Интерьер с открытым кирпичом / Фото Home Designing



Интерьер с открытым кирпичом / Фото Home Designing



Интерьер с открытым кирпичом / Фото Home Designing

Сырой бетон и красный кирпич продолжают фигурировать и на втором уровне апартаментов.



Интерьер с открытым кирпичом / Фото Home Designing

Знакомые материалы использованы и в спальне. Несмотря на общую холодность лофтов, благодаря освещению и минималистскому черно-белому одеялу, в этом варианте кирпич помог создать уют.