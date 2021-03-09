Дизайнеры назвали 7 трендов в интерьере гостиных: почему надо покупать картины
С началом пандемии люди стали проводить дома очень много времени. В гостиных теперь не только отдыхают – здесь работают, воспитывают детей, занимаются творчеством и хобби.
Источник:Insider
Требования к гостиным сильно изменились. Теперь недостаточно поставить в этой комнате диван и телевизор. Выбор многих людей падает на многофункциональную мебель и уютные рабочие зоны.
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Изогнутая мебель
Квадратная мебель больше не привлекают покупателей / Фото Insider
Мебель с кривыми формами возвращает нас к природе и создает ощущение уюта. Строгие геометрические конструкции больше не в моде. Обратите свое внимание на мебель с плавными изогнутыми линиями.
Мебель для нескольких жителей
В тренде многофункциональная мебель / Фото Insider
Сейчас на пике популярности находятся столы для парной работы, модульные диваны, которые можно превратить в отдельные пуфы, а также журнальные столики, которые становятся лавочками с приходом гостей.
Подумайте, какую мебель вам захочется спрятать в выходные, а также, можно ли использовать один и тот же стол для работы, детских домашних заданий и завтраков.
В моде мех, в частности, овчина
В моде теплые и мягкие текстуры / Фото Insider
Одной из самых приятных тенденций стала мода на теплые и пушистые ткани в интерьере. Они дарят ощущение расслабления и уюта.
Когда вы работаете из дома, важно переключаться в режим отдыха в конце дня. Приятные текстуры помогут в этом. Если вы не покупаете мех по этическим соображениям, на помощь придут его искусственные заменители.
Декор, вдохновленный путешествиями
Такой декор может существенно изменить атмосферу в комнате / Фото Insider
Поскольку в реальной жизни странствий стало мало, люди во всем мире украшают свои дома экзотическими вещами. Это создает непередаваемую атмосферу в помещении.
Используйте произведения искусства, узоры, цвета, посуду из разных регионов и стран.
Секционные диваны снова в моде
Большие диваны снова в тренде / Фото Insider
Поскольку семьи начали проводить дома больше времени, им понадобилось больше места. И большие диваны, вышедшие из моды, уверенно туда возвращаются.
Дизайнеры советуют выбирать светлые модели, которые не будут визуально уменьшать комнату.
Природные элементы
Натуральные материалы дают ощущение уюта / Фото Insider
Натуральные волокна и текстиль все чаще заменяют искусственные материалы. Люди начали выбирать качество предметов вместо их количества. Дерево, шерсть, джут, ротанг – все эти материалы пополняют интерьеры любых стилей.
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Больше искусства
Картины в интерьере на пике популярности / Фото Insider
Поскольку в жизни людей стало меньше культурных мероприятий, они начали окружать себя предметами искусства дома. К тому же коллекция скульптур и картин является неплохой финансовой инвестицией.
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