С началом пандемии люди стали проводить дома очень много времени. В гостиных теперь не только отдыхают – здесь работают, воспитывают детей, занимаются творчеством и хобби.

Требования к гостиным сильно изменились. Теперь недостаточно поставить в этой комнате диван и телевизор. Выбор многих людей падает на многофункциональную мебель и уютные рабочие зоны.

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Изогнутая мебель



Квадратная мебель больше не привлекают покупателей / Фото Insider

Мебель с кривыми формами возвращает нас к природе и создает ощущение уюта. Строгие геометрические конструкции больше не в моде. Обратите свое внимание на мебель с плавными изогнутыми линиями.

Мебель для нескольких жителей



В тренде многофункциональная мебель / Фото Insider

Сейчас на пике популярности находятся столы для парной работы, модульные диваны, которые можно превратить в отдельные пуфы, а также журнальные столики, которые становятся лавочками с приходом гостей.

Подумайте, какую мебель вам захочется спрятать в выходные, а также, можно ли использовать один и тот же стол для работы, детских домашних заданий и завтраков.

В моде мех, в частности, овчина



В моде теплые и мягкие текстуры / Фото Insider

Одной из самых приятных тенденций стала мода на теплые и пушистые ткани в интерьере. Они дарят ощущение расслабления и уюта.

Когда вы работаете из дома, важно переключаться в режим отдыха в конце дня. Приятные текстуры помогут в этом. Если вы не покупаете мех по этическим соображениям, на помощь придут его искусственные заменители.

Декор, вдохновленный путешествиями



Такой декор может существенно изменить атмосферу в комнате / Фото Insider

Поскольку в реальной жизни странствий стало мало, люди во всем мире украшают свои дома экзотическими вещами. Это создает непередаваемую атмосферу в помещении.

Используйте произведения искусства, узоры, цвета, посуду из разных регионов и стран.

Секционные диваны снова в моде



Большие диваны снова в тренде / Фото Insider

Поскольку семьи начали проводить дома больше времени, им понадобилось больше места. И большие диваны, вышедшие из моды, уверенно туда возвращаются.

Дизайнеры советуют выбирать светлые модели, которые не будут визуально уменьшать комнату.

Природные элементы



Натуральные материалы дают ощущение уюта / Фото Insider

Натуральные волокна и текстиль все чаще заменяют искусственные материалы. Люди начали выбирать качество предметов вместо их количества. Дерево, шерсть, джут, ротанг – все эти материалы пополняют интерьеры любых стилей.

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Больше искусства



Картины в интерьере на пике популярности / Фото Insider