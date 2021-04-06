Интерьер 6-этажного бара во Львове, который стоит увидеть собственными глазами фото
Здание со сразу шестью барами расположенное в историческом центре Львова. Интерьер MAD Bars House демонстрирует уважение к местной культуре и традициям. Это история об уюте, алкогольные напитках, джазе, удовольствие и магии. Проект разработали киевские дизайнеры YOD studio.
Источник:yoddesign.com.ua
MAD Bars House – это шестиэтажное здание с уникальной концепцией, которая нашла свое отражение в интерьере. Под одной крышей разместилось 5 баров и ресторанов. Чем выше этаж, тем выше процент алкоголя в напитках, которые они представляют - отличный маркетинговый ход. Незабываемый (но если вы весь вечер провели на последнем этаже, может быть и "забываемый") уикенд во Львове гарантирован, ведь каждый найдет здесь что-то "свое".
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"Мы воплотили идею увеличения уровня алкоголя на каждом этаже дизайном лестницы. Каждая лестничная площадка имеет мозаичное пиксельное изображение, которое показывает, какой процент алкоголя присутствует на определенном этаже. Вы можете начать свой путь из паба на первом этаже, пройти через виноградную лозу и изысканные блюда и дойти до уютного бара с фирменными коктейлями и местными ликерами под крышей. Или же воспользоваться лифтом ", - рассказывают дизайнеры YOD studio
Лестничная площадка с изображением крепости напитков на этаже / Фото behance
- Первый этаж – ресторан Varvar. Там вы можете попробовать авторские пиво. Есть экраны со спортивной речью и длинная деревянная барная стойка без стыков. Изготовлена из дуба, который был деревянным брусом около 150 лет назад.
Паб на первом этаже / Фото behance
Паб на первом этаже / Фото behance
Интересное решение вешалок для одежды – это напоминание, что когда-то здесь была обувная мастерская / Фото behance
- Win Bar расположен на втором этаже. Здесь вы можете увидеть стеклянные светильники, изготовленные на заказ, старинные стулья Bauhaus и высокие полки с бутылками вина со всего мира. Одна из стен является украшенная деревянными литейными формами. Их приобрели в местной мастерской стекольщиков.
- Третий этаж – ресторан Wona. Есть открытая кухня, это как сцена для гастрономических шоу в пределах досягаемости от клиента. Интерьер чистый и четкий: светлое дерево, плитка с легким покрытием, приглушенный свет.
Бар на третьем этаже / Фото behance
Идеальное стыковки плитки на барной стойке / Фото behance
- На пятом этаже – это классический американский бар с квадратной стойкой посередине зала. Здесь есть сцена и место для диджеев. На ковре художественный рисунок, а свет отражается на рельефном стальном наклонным потолком.
Бар в американском стиле на пятом этаже / Фото behance
Бар в американском стиле на пятом этаже / Фото behance
Обратите внимание на узоры барной стойки / Фото behance
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- Шестой этаж – бар Мольфар. Там вы можете попробовать украинскою барную миксологию, ингредиенты которой готовили в собственной лаборатории местных трав и растений. Бутылки из темного стекла, глубокие шезлонги, открытый камин, мех, тени, ароматы и камерная атмосфера – это все можно увидеть и почувствовать здесь.
Бар, что проникся духом Львова на шестом этаже / Фото behance
Барные стулья покрытые мехом / Фото behance
Футуристические формы мебели в сочетании с различными текстурами / Фото behance
- Думаете, мы пропустили четвертый этаж ? Нет, весь четвертый этаж отделен как большая кухня, где готовят все блюда для всех меню на разных этажах.
На каждом этаже заведения другой бар, но все они имеют общую цветовую палитру и стилистику. Некоторые кирпичные стены мы оставили частично непокрытыми, чтобы подчеркнуть ценность здания XIX века. Отдать должное обувной мастерской, которая находилась там века назад, мы сделали плечи из деревянных подставок для обуви и обмотали все поручни кожей. – отмечают дизайнеры
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