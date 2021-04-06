Здание со сразу шестью барами расположенное в историческом центре Львова. Интерьер MAD Bars House демонстрирует уважение к местной культуре и традициям. Это история об уюте, алкогольные напитках, джазе, удовольствие и магии. Проект разработали киевские дизайнеры YOD studio.

MAD Bars House – это шестиэтажное здание с уникальной концепцией, которая нашла свое отражение в интерьере. Под одной крышей разместилось 5 баров и ресторанов. Чем выше этаж, тем выше процент алкоголя в напитках, которые они представляют - отличный маркетинговый ход. Незабываемый (но если вы весь вечер провели на последнем этаже, может быть и " забываемый ") уикенд во Львове гарантирован, ведь каждый найдет здесь что-то "свое".

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"Мы воплотили идею увеличения уровня алкоголя на каждом этаже дизайном лестницы. Каждая лестничная площадка имеет мозаичное пиксельное изображение, которое показывает, какой процент алкоголя присутствует на определенном этаже . Вы можете начать свой путь из паба на первом этаже, пройти через виноградную лозу и изысканные блюда и дойти до уютного бара с фирменными коктейлями и местными ликерами под крышей . Или же воспользоваться лифтом ", - рассказывают дизайнеры YOD studio

Лестничная площадка с изображением крепости напитков на этаже / Фото behance

Первый этаж – ресторан Varvar. Там вы можете попробовать авторские пиво. Есть экраны со спортивной речью и длинная деревянная барная стойка без стыков . Изготовлена из дуба , который был деревянным брусом около 150 лет назад .

Паб на первом этаже / Фото behance

Паб на первом этаже / Фото behance

Интересное решение вешалок для одежды – это напоминание, что когда-то здесь была обувная мастерская / Фото behance

Win Bar расположен на втором этаже . Здесь вы можете увидеть стеклянные светильники , изготовленные на заказ, старинные стулья Bauhaus и высокие полки с бутылками вина со всего мира. Одна из стен является украшенная деревянными литейными формами . Их приобрели в местной мастерской стекольщиков .

Винный бар на втором этаже / Фото behance

Винный бар на втором этаже / Фото behance

Необработанные стены создают особую атмосферу / Фото behance

Барная стойка с историей и стеклянные светильники от львовских мастеров в виде кометы / Фото behance

Третий этаж – ресторан Wona. Есть открытая кухня , это как сцена для гастрономических шоу в пределах досягаемости от клиента. Интерьер чистый и четкий: светлое дерево, плитка с легким покрытием, приглушенный свет.

Бар на третьем этаже / Фото behance

Идеальное стыковки плитки на барной стойке / Фото behance

На пятом этаже – это классический американский бар с квадратной стойкой посередине зала. Здесь есть сцена и место для диджеев . На ковре художественный рисунок, а свет отражается на рельефном стальном наклонным потолком.

Бар в американском стиле на пятом этаже / Фото behance

Бар в американском стиле на пятом этаже / Фото behance

Обратите внимание на узоры барной стойки / Фото behance

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Шестой этаж – бар Мольфар. Там вы можете попробовать украинскою барную миксологию , ингредиенты которой готовили в собственной лаборатории местных трав и растений . Бутылки из темного стекла, глубокие шезлонги, открытый камин, мех, тени, ароматы и камерная атмосфера – это все можно увидеть и почувствовать здесь.

Бар, что проникся духом Львова на шестом этаже / Фото behance

Барные стулья покрытые мехом / Фото behance

Футуристические формы мебели в сочетании с различными текстурами / Фото behance

Думаете, мы пропустили четвертый этаж ? Нет, весь четвертый этаж отделен как большая кухня , где готовят все блюда для всех меню на разных этажах.

На каждом этаже заведения другой бар, но все они имеют общую цветовую палитру и стилистику. Некоторые кирпичные стены мы оставили частично непокрытыми , чтобы подчеркнуть ценность здания XIX века . О тдать должное обувной мастерской , которая находилась там века назад , мы сделали плечи из деревянных подставок для обуви и обмотали все поручни кожей. – отмечают дизайнеры

Циркульная лестница на террасу / Фото behance

Санузел на минус первом этаже / Фото behance