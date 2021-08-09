По периметру всей конструкции расположены вертикальные жалюзи. Их можно открывать, закрывать, а также регулировать таким образом, чтобы открытой оставалась только одна стена. Аналогичные алюминиевые ставни используются в интерьере гардероба и служат ножками для мебели.

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Здесь нет стен (в таком виде как мы привыкли их видеть), здесь не так много декора. Поэтому дом сам служит украшением интерьера,

– рассказывают авторы проекта.



Дом из бетона и стекла / Фото Dwell

Большая часть мебели сделана из дерева. Это придает дому немного тепла и атмосферы гостеприимства. В противном случае он мог бы выглядеть холодным и пустым.

Концепция и реализация



Дом из бетона и стекла / Фото Dwell

Ведущая концепция заключалась в создании объекта с панорамными окнами, которые помогут открыть вид на соседнее озеро. Уже в процессе создания дома архитекторы решили оставить возможность полностью убрать условные стены и любоваться природой с любой зоны помещения.



Дом из бетона и стекла / Фото Dwell

Самой большой проблемой при создании этого дома оказался наклонный рельеф участка. Чтобы выровнять его, архитекторы использовали бетонные плиты. Одна из таких переходит в бассейн, который обеспечивает дополнительную поддержку каркаса.



Дом из бетона и стекла / Фото Dwell

Зеленая крыша помогает поддерживать прохладу в доме и делает его еще экологичнее.



Дом из бетона и стекла / Фото Dwell

Сейчас студия, которая занималась реализацией дома, использует дом для работы и отдыха. Некоторые архитекторы приходят сюда и в выходные за новой порцией вдохновения.



Дом из бетона и стекла / Фото Dwell



Дом из бетона и стекла / Фото Dwell