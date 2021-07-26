Квартал M City – это проект высотной застройки в Канаде. Первые две башни, которые уже начали возводить, создала канадская архитектурная студия Core Architects.

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Они получили интересный зигзагообразный дизайн. Башни будут иметь жилое назначение, а их высота составит 198 и 201 метр.

Площадь застройки занимает почти 7 гектаров / Фото UrbanToronto

Строительство квартала началось еще в 2018 году. Сейчас высота первых башен уже насчитывает 26 и 30 этажей.

Шикарный дизайн башни / Фото UrbanToronto

Предварительная стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда долларов. На территории нового квартала планируют разместить около 6 тысяч апартаментов и сотни офисных помещений.

Невероятный квартал / Фото UrbanToronto

Самый высокий небоскреб М3 станет одной из самых высоких башен в Торонто. Он будет завершен в 2023 году.