В нью-йоркском районе Сохо магазин Zara получил новую витрину, которая имеет необычный и особенный вид. Проект принадлежит известной художественной студии ShaneF Motion Design, которая специализируется на абстрактном дизайне.

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Создатель волшебного объекта Шейн является художником, который исследует абстракцию с помощью 3D-дизайна. Его работы вдохновлены математическими расчетами и явлениями природы. Анимация сосредоточена на гиперреализме и создана с помощью компьютерной графики.

Компания Zara продолжает прогрессировать на международном рынке, особенно в Северной Америке. В 2016 году бренд отличился в Нью-Йорке открытием магазина площадью 4400 квадратных метров. Особенным было и его расположение на Бродвей-авеню на Манхэттене.



Вывеска магазина как художественная выставка​ / Фото ShaneF Motion Design

Новая вывеска магазина сразу захватила всех прохожих и посетителей магазина. Впечатляющая 3D инсталляция – это яркая анимация, которая не может не привлечь внимания.

Трехмерное окно Zara предлагает вспыхивает цветовой гаммой и гипнотизирует. Это замечательная идея привлечения внимания и привлечения новых клиентов.

Благодаря технологии, которую использовал Шейн Фу, витрина магазина Zara оживает и загорается цветовой гаммой в виде маленьких шариков. Части инсталляции создают между собой абстрактные формы в большой белой кабине, но это на самом деле лишь оптическая иллюзия, что завораживает с первого взгляда.