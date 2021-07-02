Инновации строительства: в Стамбуле завершают проект удивительных башен-близнецов

В Стамбуле завершается строительство невероятных башен-близнецов Ziraat Bank Towers. Новые небоскребы будут иметь высоту в 219 и 193 метров.

Башни-близнецы станут штаб-квартирой банка Ziraat в Стамбуле. Бизнес-комплекс возводят в новом стамбульском финансовом центре. Этот новый район высоток будет размещать штаб-квартиры крупнейших турецких компаний.

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Проект построен известной архитектурной студией KPF. Форма комплекса напоминает тугра – традиционную каллиграфическую подпись Османской империи.

Шикарный проект / Фото ArchDaily

В башнях планируют расположить штаб-квартиру банка, коммерческие офисные помещения, торговые площади на первом этаже и подземный паркинг.

Башни имеют 40 и 46 этажей / Фото ArchDaily

Дизайн башен опирается на культурное наследие Стамбула и историческую архитектуру. Оба здания связывает подиум и общий вход.



Замечательное пространство для работы / Фото ArchDaily

Среди особенных удобств комплекса – молитвенные комнаты и балконы с зелеными пространствами. В здании построили несколько мостов, которые пересекают атриум на разных уровнях, чтобы создать визуальные и физические связи между этажами.