Башни-близнецы станут штаб-квартирой банка Ziraat в Стамбуле. Бизнес-комплекс возводят в новом стамбульском финансовом центре. Этот новый район высоток будет размещать штаб-квартиры крупнейших турецких компаний.
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Проект построен известной архитектурной студией KPF. Форма комплекса напоминает тугра – традиционную каллиграфическую подпись Османской империи.
Шикарный проект / Фото ArchDaily
В башнях планируют расположить штаб-квартиру банка, коммерческие офисные помещения, торговые площади на первом этаже и подземный паркинг.
Башни имеют 40 и 46 этажей / Фото ArchDaily
Дизайн башен опирается на культурное наследие Стамбула и историческую архитектуру. Оба здания связывает подиум и общий вход.
Замечательное пространство для работы / Фото ArchDaily
Среди особенных удобств комплекса – молитвенные комнаты и балконы с зелеными пространствами. В здании построили несколько мостов, которые пересекают атриум на разных уровнях, чтобы создать визуальные и физические связи между этажами.