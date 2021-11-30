Инновации будущего: в Словакии создадут невероятный центр кибербезопасности
Источник:Dezeen
Архитектурная студия BIG добавит в свое портфолио еще один невероятный проект. В Братиславе появится обширный центр для инновационных технологий.
Компания ESET, которая базируется в Братиславе и занимается кибербезопасностью, в скором времени будет иметь в столице Словакии невероятный 12-этажный кампус. Проект поражает своими масштабами и инновационностью.
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Здание построят на месте бывшего военного госпиталя. Общая площадь проекта составляет более 55 тысяч квадратных метров.
Место развития технологий / Фото Dezeen
В общей сложности здесь будет 12 зданий, каждое из них будет иметь свою цель. Все они организованы вокруг большого двора с ландшафтными просторами. Весь проект унифицирован благодаря общей волнистой крыше.
Здесь будет твориться будущее / Фото Dezeen
ESET Campus – это пространство, где работники и гости будут не только в комфорте, но и объяты вдохновением. Это место, побуждающее творить и покорять новые вершины.